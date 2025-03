Osbot Tail 2: Neue KI-gesteuerte PTZR 4K Live-Produktionskamera vorgestellt

Der Hersteller Osbot ist bekannt für intelligente Videotechnologie, und hat am heutigen 20. März die Markteinführung der Osbot Tail 2 bekanntgegeben. Letztere ist die weltweit erste KI-gesteuerte PTZR 4K Live-Produktionskamera mit Drei-Achsen-PTZR (Pan, Tilt, Zoom, Rotate) und ist laut Aussage des Unternehmens „mit der nächsten Generation des KI-Trackings 2.0, Broadcast-Qualität in 4K, modernstem PTZR-Design und vielem mehr“ ausgestattet. Die Kamera soll sich unter anderem für Solo-Creator, die Live-Event-Produktion, Filmemacher und Personen aus dem Pädagogikbereich eignen.

Im Herzen der Osbot Tail 2 steckt ein fortschrittliches KI-Tracking 2.0, das von einem verbesserten Deep Neural Learning Network-Algorithmus angetrieben wird. Diese bahnbrechende Technologie ahmt die Intelligenz eines professionellen Kameramanns nach und bietet unter anderem einen „Only Me“- und Gruppentracking-Modus, eine erweiterte Objekterkennung für über 3 Tierarten und über 200 Objekte, eine Auto-Zoom-Funktion sowie eine anpassbare Tracking-Geschwindigkeit und -Achsensteuerung.

Für ein hochwertiges visuelles Storytelling verfügt die Osbot Tail 2 über einen 1/1.5″ CMOS-Sensor und eine 12-Elemente-Optik, die 4K/60fps- und 1080p/120fps-Videos aufnehmen kann. Zudem gibt es einen 5-fachen optischen und 12-fachen hybriden Zoom, eine KI-optimierte Low-Light-Leistung sowie HDR und Dual Native ISO für verbesserte Farbtiefe und einen hohen Dynamikbereich.

Als erste dreiachsige PTZR 4K-Kamera überhaupt führt Osbot mit der Tail 2 ein gimbal-basiertes Design mit einer 90 Grad-Drehfähigkeit ein, was flüssige kinoreife Bewegungen und verlustfreies 4K-Vertikal-Video ermöglicht. Es lässt sich mühelos zu 4K/60fps-Videomaterial im Hochformat wechseln, wobei die volle Auflösung und Klarheit erhalten bleiben. Ein automatisches Nivelliersystem stellt einen perfekt horizontalen Horizont sicher, selbst beim Filmen in Bewegung oder bei unkonventionellen Aufstellungen. Die R-Achsen-Stabilisierung beseitigt Zittern und sorgt für kinoreife PTZ-Bewegungen mit ±0,003 Grad Winkelzucken.

Integrierter 5.000 mAh-Akku und Gewicht von rund 1.000 Gramm

Darüber hinaus fügt sich die Osbot Tail 2 nahtlos in jedes Produktions-Setup ein. Sie bietet eine Multi-Protokoll-Unterstützung, die kompatibel mit NDI, RTMP, RTSP, 3G-SDI, Pelco-D, Pelco-P und FreeD und damit ideal für AR/VR-Live-Produktionen, Live-Streaming und Multi-Kamera-Setups ist. Die Kamera verfügt über einen vollständigen HDMI 2.0-Anschluss, USB 3.0, Ethernet, RS-232 und WiFi 6, um eine schnelle Datenübertragung für nahtlose Broadcast-Integration und professionelle Streaming-Workflows zu gewährleisten. Zudem funktioniert die Kamera nahtlos mit Obsbot Start für schnelle Einrichtung, Obsbot Live für Multi-Kamera-Streaming, Osbot Center für zentrale Steuerung und Osbot Talent als umfassendes Live-Streaming-Hub.

Zu den weiteren Features der neuen Osbot Tail 2 gehört ein geringes Gewicht von nur 1,066 Kilogramm und ein 5.000 mAh-Akku, der eine bis zu fünf Stunden ununterbrochene Aufnahmezeit ermöglicht. Ein Zwei-Farb-Tally-Light bietet klare Aufnahmeindikatoren und sorgt für eine nahtlose Multi-Kamera-Koordination. Zudem gibt es eine integrierte ¼“‚-Montageschnittstelle, die eine einfache und sichere Befestigung an kompatiblen Ständern garantiert und für vielseitige Positionierung und flexible Aufnahmewinkel sorgt.

Die Osbot Tail 2 bietet die Kompositionslinien-Funktion, mit der User ihr Ziel – sei es eine Person, ein Tier oder ein Objekt – neu positionieren können, um die ideale Bildkomposition für ihre Umgebung und kreative Vision zu erreichen. Die Gestensteuerung auf großer Entfernung ermöglicht eine freihändige Bedienung, so dass man mit einfachen Handbewegungen KI-Tracking aktivieren, den Zoom anpassen und die Aufnahme starten kann. Zudem passt das KI-gesteuerte Gesichtsframing die Bildkomposition dynamisch an die Gesichtsorientierung an und sorgt für natürliche, ansprechende Aufnahmen – perfekt für Interviews, Podcasts und interaktive Inhalte.

Die neue Osbot Tail 2 wird offiziell am heutigen 20. März 2025 eingeführt und weltweit über den Osbot Official Store, Amazon und autorisierte Reseller erhältlich sein. Dort ist sie im Standardpaket zum Preis von 1.249 Euro erhältlich, zusätzliche Erweiterungen wie ein Fernsteuerungs- oder PowerUp-Set können ebenfalls erworben werden.