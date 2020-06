Sicherheitskamera Blink XT2 für 89,90 Euro & Beats Solo3 für nur 124,99 Euro

Ihr wollt schnell und einfach euer Zuhause überwachen? Dann werft einen Blick auf die Sicherheitskamera Blink XT2 von Amazon. Cyberport verkauft diese gerade für nur 89,90 Euro (zum Angebot), der nächste Preis liegt bei 119 Euro.

Version 2 hat an einigen Stellen nachgebessert: Die für den Außen- und Innenbereich geeignete Kamera unterstütz HD-Videos mit bis zu 1080p und bietet nun auch Zwei-Wege-Audio. Dank der neuen Chip-Technologie von Blink erreicht die Blink XT2 die doppelte Aufnahmedauer von Videos im Vergleich zur Blink XT. Mit einem einzigen Satz AA-Lithium-Batterien kann die Blink XT2 bis zu 80.000 Sekunden Videomaterial aufzeichnen.

Die Kamera zeichnet sich außerdem durch eine verbesserte Bewegungserfassung mit konfigurierbaren Mikro-Aktivitätszonen aus. Dies führt zu einer genaueren Bewegungserkennung und weniger Fehlalarmen, so dass Nutzer nur bei wirklich relevanten Bewegungen alarmiert werden. Videos werden weiterhin in der Cloud gespeichert – ohne zusätzliche Kosten. Eine Anbindung an Alexa ist ebenfalls vorhanden.

Beats Solo3 in vier verschiedenen Farben

Bei Amazon könnt ihr aktuell den On-Ear-Kopfhörer Beats Solo3 Wireless (Amazon-Link) günstiger kaufen. Insgesamt gibt es vier verschiedene Farbvarianten aus der Pop Collection: Pop Blau, Pop Indigo, Pop Violett und Pop Magenta. Aktuell zahlt ihr nur 124,99 Euro, der Preisvergleich startet je nach Modell bei 170 Euro.

Mit bis zu 40 Stunden Batterielaufzeit und ausgezeichnetem Beats Sound sind die Beats Solo3 Wireless die perfekten Kopfhörer, um motiviert zu bleiben. Mit dem effizienten W1 Chip wird das Setup und Wechseln zwischen deinen Apple Geräten nahtlos. Mit der Fast Fuel Technologie reichen 5 Minuten Aufladen für 3 Stunden Wiedergabe.

Verbinde dich über Bluetooth der Klasse 1 mit deinem Gerät für kabellose Wiedergabe

Ausgezeichneter Sound und Design, wie du es von Beats erwartest

Bis zu 40 Stunden Batterielaufzeit für mehrere Tage Musikhören

Mit Fast Fuel reichen 5 Minuten Aufladen für 3 Stunden Wiedergabe, wenn der Batteriestand niedrig ist

Anpassbare Form mit gepolsterten Ohrmuscheln, gemacht für täglichen Gebrauch

Das elegante, klare Design ist robust, zusammenklappbar und begleitet dich überallhin

Nimm Anrufe an, steuere deine Musik und aktiviere Siri mit der Multifunktionssteuerung direkt am Ohr