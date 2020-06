Dropbox mit neuen Funktionen: Passwords, Vault & neuer Family-Tarif

Ihr habt Dropbox Plus abonniert und speichert eure Daten in der Cloud? Dann profitiert ihr fortan von neuen Funktionen, die seitens Dropbox (App Store-Link) angekündigt wurden.

Dropbox Passwords : Nach der Übernahme von Valt im vergangenen Jahr ermöglicht Dropbox seinen Nutzern in Zukunft eine unkomplizierte Verbindung zu Webseiten und Apps, durch die jeder seine Passwörter mit Zero-Knowledge-Verschlüsselung auf all seinen Geräten speichern und synchronisieren kann.

Dropbox Vault : Dieses neue Feature bietet einen Datentresor, in dem Nutzer ihre wichtigsten Dokumente sicher aufbewahren und organisieren können. Außerdem können Nutzer bestimmten Freunden oder Familienmitgliedern einen speziellen Zugang gewähren – so können diese im Falle eines Falls auf den Datentresor zugreifen. Dropbox Vault bietet dank seiner 6-stelligen PIN eine zusätzliche Sicherheitsebene, die die überzeugenden Sicherheitsfunktionen von Dropbox weiter ergänzt.

Computer-Backup: Dank dieses Features werden die Ordner auf dem Mac oder dem PC automatisch in Dropbox gesichert, damit die Dateien von unterwegs verfügbar und jederzeit abrufbar sind – selbst wenn die Hardware einmal abstürzen oder verloren gehen sollte.

All diese Features sind für neue Dropbox Plus-Nutzer ab sofort in der Betaversion auf Mobilgeräten verfügbar, für aktuelle Dropbox Plus-Nutzer werden die Features in den kommenden Wochen verfügbar. Das Computer-Backup ist ab jetzt auch für Dropbox Basic- und Dropbox Professional-Nutzer verfügbar.

Dropbox Family: Ein neuer Tarif für Familien

Dropbox kündigt außerdem Dropbox Family an – ein neues Dropbox-Abo, das bis zu sechs Nutzer mit separaten Konten zusammenbringt. Mit diesem Abo erhalten Familien einen gemeinsamen digitalen Bereich, in dem zum Beispiel Familienfotos und wichtige Familiendokumente miteinander geteilt werden können. Zusätzlich zu allen Dropbox Plus-Funktionen hat jedes Mitglied einen privaten Bereich zum Speichern von Dateien. Die Abrechnung erfolgt unkompliziert und einheitlich. Für Dropbox Plus-Nutzer wird Dropbox Family in den kommenden Wochen verfügbar sein – für alle anderen Nutzer im Laufe des Jahres.

Dropbox Plus mit 2 TB kostet 9,99 Euro im Monat, die Variante mit 3 TB Speicherplatz liegt bei 11,99 Euro pro Monat.