Threema: Beliebte Messenger-App wieder deutlich günstiger erhältlich

Habt ihr Lust auf ein kleines Projekt über die Feiertage? Wie wäre es, wenn ihr der gesamten Familie den Threema Messenger (App Store-Link) schmackhaft machen würdet? Die Alternative zum WhatsApp Messenger punktet vor allem mit Datenschutz und Privatsphäre. In den Charts der meistverkauften iPhone-Apps des Jahres ist Threema auf dem zweiten Platz gelandet, erfreut sich also durchaus großer Beliebtheit.

Normalerweise kostet Threema einmalig 3,49 Euro, ein Abo, Werbung oder In-App-Käufe gibt es für die Universal-App nicht. Aktuell und noch bis Ende des Jahres gibt es Threema für 1,99 Euro, neue Nutzer können also ordentlich sparen.

Diese Features bietet euch Threema

Erst im Oktober hat Threema ein umfangreiches Update mit einer neuen Benutzeroberfläche erhalten. So gibt es nun in v4.4 von Threema eine überarbeitete Benutzeroberfläche, die in einem einheitlichen Farbschema erstrahlt. „Meine ID“ wurde umbenannt in „Mein Profil“ und kommt mit einer größeren Übersichtlichkeit und einfacherer Bedienung daher. Zudem wurden die Einstellungen an verschiedenen Stellen aufgegliedert und „an allen Ecken und Enden die Benutzeroberfläche auf Hochglanz poliert“, wie das Entwicklerteam erklärt.

Threema bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nach neuesten Sicherheitsstandards und ermöglicht so eine komplett geschützte Kommunikation, zu der auch Hacker, Regierungen und Unternehmen keinen Zugriff haben – nicht einmal die Entwickler selbst. Darüber hinaus gibt es alle Features, die man auch von anderen bekannten Messengern kennt, wie Text- und Sprachnachrichten, den Versand von Fotos, Videos, Standorten, GIFs und Dateien, Gruppenchats, Sprachanrufe, Abstimmungen und ein optionaler Web-Client zum Chatten von PCs/Macs aus.