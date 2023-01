Timing: Zeiterfassungs-App für macOS erhält Screen Time-Integration

Vor allem Studierende und Selbständige profitieren von einer Zeiterfassungs-App wie Timing. Mit der Mac-App lassen sich automatisch Zeiten am Mac erfassen – so weiß man am Ende des Tages, wo die Zeit, die man tagsüber am Rechner verbracht hat, geblieben ist. Timing „protokolliert, welche Apps Sie verwenden, welche Websites Sie besuchen und welche Dokumente Sie bearbeiten“. So kann man nicht nur Rechnungen einfacher erstellen, sondern gleichzeitig auch die eigene Produktivität messen.

Timing lässt sich kostenlos in einer ab macOS 10.15 Catalina kompatiblen Testversion von der Website des Entwicklers Daniel Alm herunterladen. Die Mac-App kann so 14 Tage lang gratis ausprobiert werden, um sich ein erstes Bild zu machen. Die Vollversion ist dann zu Preisen ab 7 Euro/Monat bei jährlicher Abrechnung zu nutzen, je nachdem, welche Features man für die tägliche Arbeit benötigt.

Um die Arbeit mit Timing noch produktiver zu gestalten, haben der Entwickler und sein Team seit einiger Zeit an einem neuen Feature gearbeitet, das nun in Kürze veröffentlicht werden wird: Eine Screen Time-Integration. Timing kann damit die iPhone- und iPad-Nutzung aus Screen Time importieren. Das bietet laut Daniel Alm diverse Vorteile gegenüber Screen Time selbst:

Eine Zeitleiste, die anzeigt, wann genau du welches Gerät benutzt hast und wofür. Kein Rätselraten mehr, im Gegensatz zur stündlichen Auflösung von Screen Time.

Du kannst jede beliebige Zeitspanne anzeigen, statt auf die Tages-/Wochenansicht von Screen Time eingeschränkt zu sein.

Timing hält die Screen Time-Daten beliebig lang vor, statt nur die von Apple erlaubten vier Wochen.

Mobile Aktivitäten können per Drag-and-Drop Projekten zugewiesen werden.

Timing kann sogar die vollständigen URLs der Websites anzeigen, die du in der mobilen Version von Safari besucht hast.

Du kannst schnell manuelle Zeiteinträge erstellen, um ganze Blöcke deiner mobilen Aktivitäten auf einmal zuzuordnen.

Mit dieser Neuerung kommt das Entwicklerteam von Timing dem vielfach geäußerten Wunsch vieler User nach, einen besseren Überblick über ihre mobilen Aktivitäten zu erhalten. Mit der Funktion kann man die Zeit, die man auf mobilen Geräten verbringen, genauso verwalten wie die Mac-Nutzung, und zwar mit der vollen Funktionalität der Timing-Zeitleiste und der Aktivitätsliste. Sogar die Timing-Regeln sind verfügbar, um die Nutzung mobiler Geräte automatisch zu kategorisieren.

Die neue Screen Time-Integration wird am kommenden Montag, den 16. Januar 2023 ab 16 Uhr mit dem Update auf Version 2023.1 verfügbar gemacht werden. Mit der Aktualisierung gibt es zudem weitere Verbesserungen für die Benutzerfreundlichkeit der App. Eine Übersicht über alle Änderungen findet sich in den Release Notes für Version 2023.1 von Timing.