Lambus: Reiseplaner mit neuen Buchungsoptionen und besserem Tagesplaner

Wer eine längere Reise antreten will, hat jede Menge Organisation zu erledigen. Das hat vor einiger Zeit auch das Entwicklerteam von Lambus um Hans Knöchel und Anja Niehoff erfahren und daraufhin eine passende App in den App Store gebracht.

Während Knöchels Zeit in Nordkalifornien reiste der Informatiker selbst viel und bekam in diesem Rahmen auch häufig Besuch von der Familie und dem Freundeskreis. Dabei wurden sie des Öfteren mit Problemen konfrontiert, die vermutlich jedem schon einmal bei der Urlaubsplanung begegnet sind. Vor allem, wenn man mehrere Orte besucht, dabei in verschiedenen Unterkünften übernachtet und mehr als ein Transportmittel gebucht hat, wächst der Ordner mit Buchungsbestätigungen schnell. So entstand die Idee für das Start-Up Lambus.

Die All-in-One-Reiseplattform kombiniert Funktionen für Einzel- und Gruppenreisen von der Planung, über die Buchung bis hin zur Durchführung. Lambus (App Store-Link) ist dabei mittlerweile nicht mehr nur in Deutschland vertreten, sondern agiert international mit einer Community aus über 140 Ländern weltweit. Der Download der 93 MB großen und ab iOS 13.0 nutzbaren App im App Store ist grundsätzlich kostenlos, die App finanziert sich über weitergehende kostenpflichtige Features. Für eine Reise kostet Lambus Pro 10,99 Euro per In-App-Kauf, ein Jahresabo ist für 24,99 Euro zu haben.

Nun hat das Entwicklerteam die Anwendung auf Version 9.9.0 angehoben. Die Aktualisierung für Lambus steht ab sofort im deutschen App Store bereit und beinhaltet einige spannende Neuerungen und Verbesserungen für Vielreisende. Das sagt der Changelog:

Wir haben unseren Tagesplan überarbeitet, damit du für jeden Ort Zeiten festlegen kannst und mehr

Zusätzlich zu GetYourGuide kannst du jetzt auch Touren und Attraktionen über Viator buchen, das eine große Abdeckung für die Vereinigten Staaten hat

Wir haben einen Fehler behoben, durch den die App in manchen Ansichten zufällig abstürzte

Schon in den letzten Monaten gab es im Zuge der Aktualisierung auf Version 9.0 und nachfolgenden Updates einige spannende Neuerungen für Lambus. So hat das Entwicklerteam nicht nur eine komplette Kompatibilität mit iOS 16 sichergestellt, sondern auch drei Widgets für den Sperrbildschirm zur Verfügung gestellt und mit booking.com einen weiteren Buchungspartner hinzugefügt. Besonders praktisch: Wer über booking.com bucht, erhält kostenlos Lambus Pro für die nächste Reise. Die neueste Version 9.9.0 von Lambus steht ab sofort als Gratis-Update im deutschen App Store zum Download bereit.