Welche Maus nutzt Tim Cook? Wohl doch keine Logitech MX Master 3

In einem Interview mit dem Wall Street Journal hatte Tim Cook angegeben, dass er jeden Tag jedes Apple-Produkt nutzt. Das bedeutet eigentlich auch, dass Cook die Magic Mouse verwendet. Doch das Internet hat in den letzten Tage diskutiert, warum Tim Cook gesagt hätte, dass er lieber die Maus „Logitech MX Master 3“ statt die Apple Magic Mouse nutzt.

Zum Hintergrund: Nachdem Cooks Aussage öffentlich war, hat Wes Davies von The Verge versucht, jedes Apple-Produkt an einem einzigen Tag zu benutzen. In seinem Selbstexperiment hat er jedoch angegeben, dass er lieber die Logitech MX Master nutzt, aber gelegentlich auch zur Magic Mouse wechselt. Kurz darauf hat die Webseite „The Mac Observer“ den Artikel falsch interpretiert und daraus geschlussfolgert, dass Tim Cook die Logitech-Maus bevorzugt. Das ist aber nicht korrekt, denn die Aussage hat der Redakteur von The Verge getroffen.

Tim Cook nutzt doch keine Logitech Maus

Obwohl der falsche Artikel nicht mehr verfügbar ist, hat er hohe Wollen geschlagen und bis heute wird in Foren wie Reddit fleißig diskutiert. Logitech freut sich über die Verwechslung sicherlich enorm, denn die eigenen Produkte stehen so ungewollt im Fokus. Davon abgesehen finde ich persönlich, dass die Computer-Maus von Logitech die bessere Wahl ist, da sie mehr Funktionen bietet und deutlich ergonomischer ist.

Tim Cook sollte demnach der Logitech MX Master eine Chance geben, doch als Apple-Chef kann man solch eine Aussage generell nicht tätigen. Der Umstand, dass die Magic Mouse, die ja endlich USB-C bekommen hat, weiterhin von unten geladen werden muss, stößt weiter sauer auf. Muss man die Maus aufladen, kann man sie kurzzeitig nicht benutzen.

Die Frage an euch: Welche Maus bevorzugt ihr? Ich bin großer Fan der MX Master-Mäuse und habe lange die MX Master genutzt, jedoch bin ich auf die Logitech Lift umgestiegen, da es sich um eine echte, ergonomische Maus handelt.

Foto: Apple.