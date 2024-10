Spott ohne Ende: USB-C-Port der Magic Mouse noch immer an der Unterseite

Apple hat gestern nicht nur zahlreiche Updates für iPhones, iPads, Macs und Co. veröffentlicht, sondern auch gleichzeitig neue Macs und passendes Zubehör vorgestellt. Neben einem aktualisierten 24″-iMac-Modell mit M4-Chip hat man auch neue Eingabegeräte mit USB-C-Anschlüssen präsentiert. Bisher setzten letztere noch auf Lightning-Ports, um aufgeladen zu werden.

Bis auf den neuen USB-C-Ladeanschluss haben Apples Magic Keyboard, Magic Trackpad und Magic Mouse keine neuen Designs spendiert bekommen. Für die Magic Mouse bedeutet das leider, dass sich der Ladeanschluss wie schon bei den Vorgänger-Modellen noch immer an der Unterseite der Maus befindet.

Die Platzierung des Ladeanschlusses war bereits seit dem Erscheinen der Magic Mouse im aktuellen Design im Jahr 2015 Gegenstand eines Memes in sozialen Netzwerken: Die Maus kann nämlich nicht verwendet werden, während sie aufgeladen wird. The Verge-Redakteur Nick Statt machte sich über die Magic Mouse lustig und sagte, sie sei bei Aufladen „wie ein Käfer mit den Beinen in der Luft“. Apple zeigt sich von der vorherrschenden Kritik sowie offener Häme offenbar unbeeindruckt und hat am Design der Magic Mouse auch in der neuesten Version nichts geändert.

Verschiedene Preise für die zwei Farbvarianten

Grundsätzlich ist es dank der Akkuanzeige auf dem Mac sowie der ausgegebenen Akkuwarnung, wenn die Kapazität unter 20 Prozent fällt, bequem möglich, die Magic Mouse bei Nichtgebrauch ein paar Stunden an das Ladekabel zu hängen. Aber auch ich vergesse diesen Schritt sehr häufig und würde es sehr begrüßen, meine Magic Mouse auch mit einem Kabel während des Aufladens weiterverwenden zu können. Apple meint aber offensichtlich weiterhin, dass das nicht nötig sei.

Die neue Magic Mouse wird von Apple zusammen mit dem aktualisierten Magic Keyboard als Zubehör beim Kauf eines neuen iMacs mit M4-Chip ausgeliefert. Die beiden neuen Eingabegeräte werden darüber hinaus auch separat in einer schwarzen und weißen Farbvariante bei Apple zum Preis von 85/119 Euro (Magic Mouse) bzw. 199/229 Euro (Magic Keyboard mit Ziffernblock), je nach Farbe, verkauft.