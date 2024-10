Tap to Pay: Dienst jetzt in fünf weiteren europäischen Ländern nutzen

Ende Juni dieses Jahres hat Apple die neue kontaktlose Zahlungsfunktion Tap to Pay auch in Deutschland eingeführt, seit Frühjahr 2022 ist sie schon in den USA verfügbar. Mit Tap to Pay für das iPhone lässt sich das Apple-Smartphone für kontaktlose Zahlungen nutzen. Akzeptiert werden Kredit- und Debitkarte, Apple Pay und andere digitale Geldbörsen. Notwendig ist ein iPhone und eine vom Zahlungspartner des Händlers unterstützte App. Wegfallen können dagegen zusätzliche Hardware oder Zahlungsterminals.

„Mit zunehmender Beliebtheit des kontaktlosen Bezahlens, setzen deutsche Unternehmen auf eine Vielzahl von Zahlungsmitteln und Hardware, um den Zahlungswünschen der Kund:innen gerecht zu werden. Mit Tap to Pay auf dem iPhone haben Händler jetzt eine unglaublich sichere und komfortable Möglichkeit, kontaktlose Zahlungen mit dem iPhone zu akzeptieren, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird“, hieß es damals zum Deutschlandstart von Jennifer Bailey, Vice President of Apple Pay and Apple Wallet bei Apple.

An der Kasse wird man einfach aufgefordert, die kontaktlose Kredit- oder Debitkarte, das iPhone, die Apple Watch oder eine andere digitale Geldbörse in die Nähe des iPhones des Händlers zu halten, und die Zahlung wird sicher über die NFC-Technologie abgewickelt. Es wird keine zusätzliche Hardware benötigt, so dass Händler Zahlungen überall dort akzeptieren können, wo sie ihren Geschäften nachgehen.

Alle Transaktionen, die mit Tap to Pay auf dem iPhone durchgeführt werden, sind verschlüsselt und werden in dem Secure Element verarbeitet, und wie auch bei Apple Pay hat Apple keinerlei Kenntnis darüber, was gekauft wird und wer es kauft. Wenn eine Zahlung verarbeitet wird, speichern weder Apple noch der Händler Kartennummern oder Transaktionsinformationen auf dem Gerät oder auf Apple Servern.

Auch Irland und Schweden sind mit dabei

Am heutigen Dienstag hat Apple angekündigt, Tap to Pay in fünf weiteren europäischen Ländern zur Verfügung zu stellen. Das dürfte vor allem unsere Nachbarn aus Österreich freuen, denn sie sind jetzt auch mit an Bord. Darüber hinaus geht Tap to Pay auch in der Tschechischen Republik, Irland, Rumänien und Schweden an den Start. Um Tap to Pay auf dem iPhone nutzen zu können, ist keine weitere Hardware oder ein Kreditkartenlesegerät erforderlich, da das Feature über die NFC-Schnittstelle abgewickelt wird. Apple berichtet:

„Ab heute sind Adyen, SumUp und Viva.com die ersten Zahlungsplattformen, die Tap to Pay auf dem iPhone in allen fünf Ländern anbieten. Global Payments mit Erste Bank ist in Österreich, der Tschechischen Republik und Rumänien verfügbar; Stripe ist in Österreich, der Tschechischen Republik, Irland und Schweden verfügbar; Nexi ist in Österreich und Schweden verfügbar; Revolut ist in Österreich und Irland verfügbar; myPOS und PAYONE sind in Österreich verfügbar; und Zettle by PayPal ist in Schweden verfügbar. hobex in Österreich, BOI Payment AcceptanceGlobal Payments und Square in Irland und Surfboard Payments in Schweden werden Tap to Pay auf dem iPhone für ihre Kunden in den kommenden Wochen ermöglichen. Tap to Pay auf dem iPhone funktioniert mit kontaktlosen Kredit- und Debitkarten von führenden Zahlungsnetzwerken, darunter American Express, Discover, Mastercard und Visa.“

Wer Tap to Pay verwenden möchte, benötigt mindestens ein iPhone XS oder neuer. Mit den fünf neu präsentierten Ländern ist Tap to Pay jetzt in insgesamt 17 Ländern weltweit nutzbar: In den USA, in Großbritannien, Kanada, Australien, Japan, Österreich, in der Tschechische Republik, in Irland, Rumänien, den Niederlanden, Schweden, Brasilien, Italien, Frankreich, Taiwan, der Ukraine und in Deutschland.