10 Jahre Apple Pay: Apple feiert sich selbst

Apple Pay wird bald 10 Jahre alt, denn am 20. Oktober 2014 feierte der kontaktlose Bezahldienst sein Debüt in den USA. In Deutschland ist Apple Pay jedoch erst seit Dezember 2018 verfügbar, also rund vier Jahre später gestartet. Apple nimmt den bevorstehenden runden Geburtstag zum Anlass, sich selbst zu feiern. Gleichzeitig blickt Jennifer Bailey, Vice President von Apple Pay und Apple Wallet, auf zahlreiche Meilensteine zurück.

„Von Anfang an stellten wir uns eine Welt vor, in der man mit dem iPhone nahtlos alles bezahlen kann – vom Lebensmittelgeschäft bis zum Zugticket, persönlich und online, überall auf der Welt – und dabei seine persönlichen und finanziellen Daten sicher und privat hält“, sagt Bailey. Heute ist Apple Pay in über 78 Märkten aktiv und wird von Hunderten Millionen Nutzern genutzt. Mehr als 11.000 Banken unterstützen den Service, und auch in Deutschland sind fast alle Banken dabei.

Datenschutz steht bei Apple Pay an erster Stelle

Apple betont erneut den hohen Stellenwert des Datenschutzes bei Apple Pay. Beim Bezahlvorgang werden keine Kartendaten mit Händlern geteilt, was die Sicherheit deutlich erhöht. Zudem gilt Apple Pay als äußerst sicher, da die Betrugsrate bei Apple Pay-Transaktionen branchenweit niedrig ist.

Außerdem verfolgt Apple das Ziel, die traditionelle Geldbörse überflüssig zu machen, indem immer mehr Dienste ins Wallet integriert werden. Man kann Tickets für Veranstaltungen, Fahrkarten, Hotelschlüssel, Ausweise und mehr in der App speichern. Allerdings sind nicht alle Funktionen in Deutschland verfügbar, wie etwa Apple Pay Cash und die Apple Card, die es bisher nicht hierher geschafft haben.

Ab 2025 wird Apple in den USA zudem PayPal-Debitkarten unterstützen, sodass Kunden und Kundinnen ihr PayPal-Guthaben im Apple Wallet einsehen können.

Ich nutze Apple Pay sehr gerne, meistens mit meiner Apple Watch. Wenn ich mal klassisch etwas mit Karte bezahlen muss, muss ich erst einmal mein PIN nachschlagen, da man bei Apple Pay nie eine PIN eingeben muss. Nutzt ihr auch Apple Pay?