Postbank Giro pur: Neues Online-Konto mit Apple Pay startet ohne Grundpreis

So langsam akzeptiert auch die Postbank, dass man mit der Zeit gehen muss. Ich war über 15 Jahre lang Kunde, allerdings bin ich jetzt schon seit einigen Jahren bei der DKB glücklich geworden, denn die Postbank hat Apple Pay erst ganz spät eingeführt. Jetzt möchte man den nächsten Schritt in Richtung Di­gi­ta­li­sie­rungs­of­fen­si­ve gehen und bietet ab sofort das neue Online-Konto Postbank Giro pur an.

Das Postbank Giro pur Konto kann ausschließlich online eröffnet und geführt werden. „Mit dem ‚Postbank Gi­ro pur‘ po­si­tio­nie­ren wir uns klar im Wett­be­werbs­um­feld der Di­rekt­ban­ken“, er­klärt Do­mi­nik Hen­nen, Lei­ter Per­so­nal Ban­king in Deutsch­land. „Wir bie­ten un­se­ren Kun­den zu at­trak­ti­ven Kon­di­tio­nen ein mo­der­nes und kom­for­ta­bles Ban­king-Er­leb­nis, das sich naht­los in ih­ren di­gi­ta­len All­tag in­te­griert. Ge­ra­de jün­ge­re Kun­den wol­len wir so für uns ge­win­nen.“

Bedingungslos kostenlos ist das neue Konto aber nicht, erst ab einem monatlichen Eingang von 900 Euro fallen keine Kosten an. Mit dabei sind auch die praktischen „Rockets“, also Unterkonten mit eigener IBAN, die zum Beispiel für Mietzahlungen eingerichtet werden können. Darüber hinaus kann die Bezahlung auch mobil per Apple Pay erfolgen.

Gleichzeitig modernisiert die Postbank die Konto-Modelle „Postbank Giro plus und „Postbank Giro extra plus“ und bietet demnach die folgenden drei Girokonten an:

Postbank Giro pur

0 Euro monatlicher Grundpreis ab 900 Euro monatlichen Geldeingang

Entgeltfrei Bargeld an rund 20.000 Kontaktpunkten in Deutschland

Postbank Card plus auf Wunsch

Ent­gelt­frei für Stu­dieren­de und Aus­zu­bilden­de ohne Min­dest­geld­ein­gang

3 Pockets inklusive – die Unterkonten für mehr Übersicht und klare Ordnung

Postbank Giro plus

5,90 Euro monatlicher Grundpreis ab 1.000 Euro monatlichen Geldeingang, sonst 6,90 Euro

Entgeltfrei Bargeld an rund 20.000 Kontaktpunkten in Deutschland

Postbank Mas­tercard im ers­ten Jahr ent­gelt­frei, da­nach 29 Eu­ro im Jahr

Postbank Mas­tercard Gold im ersten Jahr ent­gelt­frei, da­nach 59 Eu­ro im Jahr

3 Pockets inklusive – die Unterkonten für mehr Übersicht und klare Ordnung

Postbank Giro plus extra

0 Euro monatlicher Grundpreis ab 3.000 Euro monatlichen Geldeingang, sonst 11,90 Euro

Entgeltfrei Bargeld an rund 20.000 Kontaktpunkten in Deutschland

Postbank Mastercard inklusive

Extragünstiger Zinssatz für die Kontoüberziehung

Beleghafte Überweisungen inklusive