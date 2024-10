WEB.Cent Kreditkarte startet: Gebührenfreie Mastercard Gold unterstützt auch Apple Pay

GMX und WEB.DE, zwei der größten E-Mail-Anbieter in Deutschland, arbeiten mit der Advanzia Bank zusammen, um die neue WEB.Cent Kreditkarte einzuführen. Mit der gebührenfreien Mastercard Gold gibt es automatisch 0,5 Prozent Cashback in Form von WEB.Cent auf die täglichen Einkäufe. Zusätzlich kann man bei über 1.000 Online-Partnern, darunter Expedia, Douglas, Lidl und Saturn, weitere WEB.Cent sammeln.

Darüber hinaus gibt es für GMX und WEB.DE FreeMail-Konten ein Startgeschenk in Höhe von 20 Euro nach dem ersten Einkauf, wobei PremiumMail-Konten sich über 30 Euro freuen dürfen.

„Wir führen die WEB.Cent Kreditkarte ein, um unseren Nutzerinnen und Nutzern einen echten Mehrwert ohne Kosten zu bieten: Cashback auf jeden Einkauf, in Form von echtem Geld. Diese Karte, die wir in Kooperation mit der Advanzia Bank anbieten, passt perfekt zu unserem WEB.Cent Cashback-Programm. Es lohnt sich, vor dem Einkauf die aktuellen Sparmöglichkeiten bei den 1.000 Shops auf der WEB.Cent Website zu prüfen“, sagt Dr. Michael Hagenau, Geschäftsführer von GMX und WEB.DE.

Diese Kooperation unterstreicht die führende Position der Advanzia Bank als erstklassiger Anbieter von „Cards-as-a-Service“ in Europa. Tilman Söffker, Head of Sales Business Partners der Advanzia Bank, sagt: „Wir freuen uns, die durch die Advanzia Bank ermöglichte WEB.Cent Kreditkarte in Deutschland anzukündigen, mit der GMX und WEB.DE Nutzer mehr aus ihrem Geld machen können. Als reine Digitalbank mit starker Präsenz in Deutschland bietet Advanzia innovative Lösungen, um die Kundenbindung zu stärken und den sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.”

WEB.Cent Kreditkarte: Das sind die wichtigsten Infos

Kontaktloses Bezahlen und Unterstützung für Apple Pay, Google Pay und Garmin Pay

Startgeschenk für Neukunden: GMX und WEB.DE FreeMail-Nutzer erhalten nach ihrem ersten Einkauf ein Startgeschenk in Form eines Guthabens von 20 Euro auf ihr WEB.Cent Konto. PremiumMail-Nutzer erhalten 30 Euro.

Kombinierbares Cashback: Beim Einkauf in einem der über 1.000 Online-Partner-Shops über das WEB.Cent Portal (z.B. Expedia, Douglas, Lidl, Saturn) lässt sich das WEB.Cent Cashback mit dem automatischen Cashback der Karte kombinieren.

Kostenlose Reiseversicherung und die Möglichkeit, weltweit Bargeld abzuheben. Für Bargeldabhebungen wird ab dem Transaktionsdatum ein Zinssatz von 24,69 % p.a. erhoben (Preis- und Leistungsverzeichnis der Advanzia Bank).

Nach Begleichung der ersten Rechnung kann in der Advanzia App eine automatische Abbuchung des Rechnungsbetrags eingerichtet werden.

