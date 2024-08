Neue Amazon Visa in Kooperation mit Santander startet

Die Amazon Visa Kreditkarte wurde bisher in Kooperation mit der Landesbank Berlin angeboten, allerdings hat sich die Landesbank aus dem Geschäft zurückgezogen und Amazon hat mit der Santander jetzt einen neuen Partner für die neue Amazon Visa gefunden. Für die Karte fällt keine Jahresgebühr an und es wird auch kein neues Bankkonto benötigt. Gleichzeitig können Kunden und Kundinnen mit der Visa bei Einkäufen Punkte sammeln, die man wiederum für weitere Einkäufe einlösen kann.

Amazon Visa ist für alle Amazon-Kunden kostenlos

Der Vorteil: Eine Prime-Mitgliedschaft wird nicht vorausgesetzt, jeder Kunde und jede Kundin kann sich für die kostenlos Visa entscheiden. Der Startschuss ist gefallen und ihr könnt auf dieser Webseite prüfen, ob ihr euren Antrag schon stellen könnt.

Bei Einkäufen bei Amazon sichert ihr euch dann 1 Prozent zurück in Punkten und 0,5 Prozent zurück in Punkten auf Einkäufe, die anderweitig mit der Amazon Visa bezahlt werden. Bei einem Warenwert von 100 Euro gibt es also 100 Punkte, was umgerechnet 1 Euro entspricht. An bestimmten Aktionstagen bekommen Prime-Mitglieder sogar 2 Prozent. Im Vergleich zur alten Karte sind die neuen Bedingungen schlechter, denn früher gab es mit Prime 3 Prozent und ohne Prime 2 Prozent auf Amazon-Käufe. Immerhin: Es gibt eine Startgutschrift von bis zu 25 Euro.

Ihr könnt eure Einkäufe schnell, intuitiv und sicher über Zinia, die Konsumentenfinanzierungsplattform von Santander, abwickeln und könnt jederzeit zwischen Vollzahlung und Teilzahlung wählen. Angesammelte Punkte können einfach und intuitiv über die Amazon Visa-App eingesehen werden, genauso wie bei der Einlösung der Punkte an der Kasse bei Amazon.de.

Amazon Visa leider ohne Apple Pay

In der neuen Amazon Visa-App könnt ihr all eure Umsätze einsehen, Push-Nachrichten in Echtzeit erhalten, Karteneinstellungen vornehmen, eine Wunsch-PIN vergeben, die gesammelten Punkte sehen und mehr. Das Kartenlimit ist mit 2.000 Euro durchaus hoch und kann im Nachgang auch erhöht werden. Etwas traurig ist, dass Apple Pay nicht unterstützt wird.

Fall ihr euch für die neue Amazon Visa interessiert, könnt ihr auf dieser Webseite prüfen, ob ihr den Antrag schon stellen könnt oder noch etwas warten müsst.