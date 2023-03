WhatsApp: Neue Funktionen für Gruppen-Admins und -Mitglieder

Der Messenger WhatsApp (App Store-Link) gehört seit einiger Zeit zum Facebook- bzw. Meta-Konzern von Mark Zuckerberg und lässt sich weiterhin kostenlos auf Apple-Geräte herunterladen. Nun hat Meta angekündigt, weitere Funktionen für den Messenger bereitstellen zu wollen: Diese betreffen vor allem die Nutzung und Verwaltung von Gruppen.

Neue Kontrollen für Gruppen-Admins

Da immer mehr Menschen Gruppen beitreten, will das WhatsApp-Team Gruppenadministratoren mehr Kontrolle über die Privatsphäre ihrer Gruppen geben. Daher hat man ein einfaches Tool entwickelt, mit dem Administratoren entscheiden können, wer einer Gruppe beitreten kann. Wenn ein Administrator den Einladungslink für seine Gruppe freigibt oder seine Gruppe in einer Gemeinschaft beitrittsfähig macht, hat er jetzt mehr Kontrolle darüber, wer beitreten kann.

Gemeinsame Gruppen leicht erkennen

Mit dem Wachstum von Communities und ihren größeren Gruppen will WhatsApp es zudem vereinfachen, einsehen zu können, welche Gruppen man mit jemandem gemeinsam hat. Egal, ob man versucht, sich an den Namen einer Gruppe zu erinnern, die man mit jemandem teilt, oder ob man die Gruppen sehen möchte, in denen beide Mitglied sind – man kann jetzt ganz einfach den Namen eines Kontakts durchsuchen, um die gemeinsamen Gruppen zu sehen.

Laut WhatsApp werden diese Funktionen in den nächsten Wochen weltweit eingeführt. WhatsApp wird im App Store mit 4,6 von 5 Sternen bewertet und lässt sich ab iOS 12.0 bei rund 167 MB an freiem Speicherplatz auf das iPhone herunterladen.