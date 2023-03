Apple TV+: Apple plant Budget von einer Milliarde USD pro Jahr

Auch wenn Apple im vergangenen Jahr mit CODA den Oscar für den besten Film gewonnen hat, ist die Ausbeute an Filmen aus Apple-Produktion bei Apple TV+ eher spärlich. Laut eines neuen Berichts von Bloomberg könnte sich dies jedoch bald ändern. Offenbar baut Apple die eigene Abteilung für Originalfilme deutlich aus, um sich in Zukunft auf Blockbuster zu konzentrieren. Diese sollen zunächst in den Kinos anlaufen, bevor sie dann über den eigenen Streaming-Dienst Apple TV+ veröffentlicht werden. Für diese Zwecke will Apple angeblich jährlich eine Milliarde USD ausgeben.

Bislang wurden die Apple-Originalfilme nur in kleinen Auflagen in den Kinos gezeigt – meist gerade genug, dass sie für Auszeichnungen in Frage kamen. Apple hat es sich nun offenbar zum Ziel gesetzt, Filme zu veröffentlichen, die eine große Wirkung in den Kinos haben, bevor sie im Anschluss auf Apple TV+ landen. Bloomberg berichtet, dass Apple sich derzeit in Gesprächen befindet, um Filme in Tausenden von Kinos mindestens einen Monat vor dem Streaming-Release zu veröffentlichen. Ein großer Kinostart kann dabei helfen, die Aufmerksamkeit auf einen Titel zu lenken und damit gleichzeitig den Apple TV+-Dienst zu fördern.

Apple hat auch Kinoprogramme für einige Filme versprochen, um sich Top-Talente zu sichern, wie etwa einen noch unbetitelten Film mit George Clooney und Brad Pitt in den Hauptrollen. Die Pläne klingen ähnlich wie die des großen Konkurrenten Amazon, der ebenfalls angekündigt hat, eine Milliarde Dollar pro Jahr für Kinofilme auszugeben.

Etablierte Filmstudios sollen Kinoverleih übernehmen

Bloomberg berichtet weiter, dass Apple eine Partnerschaft mit etablierten Filmstudios anstrebt, um den internationalen Kinoverleih zu übernehmen. Da das Unternehmen nicht über die nötige Erfahrung verfügt, sollen diese Prozesse nicht intern stattfinden. Die Vereinbarungen über die Höhe der Marketingbudgets und die Vertriebsprovisionen der Partnerstudios seien laut Bloomberg noch nicht abgeschlossen.

Ein Beispiel für einen Apple TV+-Titel, der einen umfassenden Kinoverleih durch Paramount erhalten wird, ist der kommende Martin Scorsese-Film „Killers of the Flower Moon“ mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Mit den laufenden Plänen hat diese Produktion allerdings nichts zu tun, da der mit rund 200 Millionen USD dotierte Vertrag mit Paramount schon vor einigen Jahren entstanden war. Der Film wird voraussichtlich im Mai dieses Jahres auf dem Filmfestival in Cannes seine Premiere feiern und anschließend einige Monate lang in den Kinos zu sehen sein, bevor er über Apple TV+ veröffentlicht wird.

Laut Bloomberg hofft Apple jedoch, in diesem Jahr neben „Killers of the Flower Moon“ noch weitere Filme mit breitem Kinoverleih zu veröffentlichen. Andere mögliche Kandidaten sind der Spionagethriller „Argylle“ und Ridley Scotts „Napoleon“. Zuletzt hatte Apple vor knapp zwei Wochen mit dem Titel „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“ einen Oscar für den besten animierten Kurzfilm gewonnen.