Premier League: Bietet Apple auf englische Fussball-Streaming-Rechte?

Läuft die erste englische Fussball-Liga, die Premier League, bald auch auf der Plattform, die schon die Fussball-Serie Ted Lasso beheimatet? Laut eines aktuellen Berichts von Bloomberg könnte dies in Zukunft der Fall sein.

Wie Bloomberg berichtet, denkt Apple laut „Personen, die mit der Situation vertraut sind“ darüber nach, auf Streaming-Rechte für eine Auswahl an englischen Fussballspielen zu bieten. Dies würde die Ambitionen im Sportbereich weiter unterstreichen und zusätzliche Konkurrenz für Apples Prime Video bedeuten.

„Die in Erwägung gezogenen Rechte würden es Apple ermöglichen, Spiele der Premier League im Vereinigten Königreich sowie Spiele der unteren Ligen der englischen Fußballliga zu zeigen […]. Ein solcher Schritt würde an Apples jüngste Expansion in den Live-Sport in den USA anknüpfen, wo das Unternehmen einen 2,5 Milliarden Dollar schweren 10-Jahres-Vertrag mit der Major League Soccer abgeschlossen hat, um Spiele auf seiner TV+ Plattform zu zeigen. Außerdem überträgt das Unternehmen freitagabends Spiele der Major League Baseball. Und eine der beliebtesten TV-Serien des Streamingdienstes, Ted Lasso, handelt von einem fiktiven Premier-League-Team, das von einem Amerikaner trainiert wird.“

Mit einem möglichen Streaming-Deal in England würde Apple gegen bereits etablierte Medienunternehmen wie Sky von Comcast und Discovery Inc. von Warner Bros. antreten, die laut Bloomberg im letzten Jahr ein Joint Venture mit BT Sport vereinbart haben. Auch Amazon dürfte dieser Schritt nicht sonderlich gefallen, hat der Konzern doch erst in den letzten Jahren das Streaming von europäischem Fussball, primär Partien der Champions League, sowie auch Premier League-Matches in Großbritannien, forciert.

Von der Premier League selbst gibt es bisher noch keine Aussagen zu diesem Thema. Ein Sprecher der EFL, der zweiten englischen Liga, hingegen erklärte, dass die Liga gegenwärtig potentielle Bieter für den baldigen Verkauf der Rechte prüfe. Die EFL bietet die Rechte für die Spielzeiten ab 2024 an, die Premier League hat aktuell einen Vertrag mit Sky, BT Sport und Amazon für Live-Spiele bis zur Saison 2024/25. Die Verträge für den Zeitraum zwischen 2022 und 2025 wurden für 6,3 Milliarden USD veräußert. Apple wird wohl auch eine große Summe Geld in die Hand nehmen müssen, um sich in die englischen Streaming-Rechte einkaufen zu können.