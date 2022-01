Wieder reduziert: Microsoft 365 Family und Microsoft Office 2021 im Angebot

Heute könnt ihr euch die Office-Apps von Microsoft mal wieder günstiger sichern. Ihr könnt dabei selbst entscheiden, ob ihr zum Abo Microsoft 365 greift oder doch lieber einen Einmalkauf tätigt.

Microsoft 365 Family (Amazon-Link) für 1 Jahr kostet aktuell nur 54,99 Euro, wobei der Code per E-Mail verschickt wird. Microsoft 365 Family kann von bis zu sechs Personen in einem Haushalt auf Windows 10, macOS, iOS und Android genutzt werden. Neben 1 TB Cloud-Speicher umfasst es auch Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook. Im Gegensatz zum einfachen Office-Paket hat man hier also einige Vorteile, insbesondere der Cloud-Speicher ist eine tolle Zugabe. Zudem kann man die gesamten Apps nicht nur auf einem Gerät nutzen.

Wer lieber nur einmal bezahlt, kann sich die Dauerlizenz der Home & Student Version (Amazon-Link) kaufen. Diese kostet aktuell nur 91,99 Euro statt 149 Euro und kann auf einem Rechner genutzt werden. Mit der Lizenz gibt es Zugriff auf Word, Excel, PowerPoint und OneNote, Microsoft Teams ist ebenfalls enthalten. Verzichtet müsst ihr auf Outlook sowie auf den mobilen Zugriff über iPhone oder iPad, die Programme stehen lediglich für PC oder Mac zur Verfügung. Ebenso gibt es keinen OneDrive-Cloudspeicher.