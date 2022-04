Apple Maps: Neue 3D-Ansicht kurzzeitig in Deutschland aufgetaucht

Mit dem Start von iOS 15 hat Apple im vergangenen Herbst seiner Karten-Anwendung ein großes Update verpasst. Neu hinzugekommen ist unter anderem eine brandneue 3D-Ansicht mit zahlreichen Details. Nicht nur rund um die Gebäude, sondern auch in Sachen Straßenführung und Verkehr.

So habe ich vor einigen Tagen nicht schlecht gestaunt, als wir mit dem Auto unterwegs waren und das iPhone SE meiner Frau zur Navigation mit CarPlay nutzten. Selbst im kleinen und beschaulichen Wattenscheid sah plötzlich alles so anders aus.

Gebäude waren exakt in 3D dargestellt, auf der Route wurden Ampeln in Symbolform angezeigt und insgesamt sah alles einfach viel frischer und moderner aus. Keine Frage: An die neue Optik kann man sich definitiv gewöhnen.

Wirklich gewollt schien das aber nicht. Nur wenig später war von der tollen neuen Ansicht nichts mehr zu sehen – natürlich bevor ich auf die Idee gekommen bin, Screenshots zu machen. Ohnehin hat Apple noch nicht verkündet, dass das neue Feature bereits in Deutschland startet. Anscheinend laufen die Vorbereitungen auf den weltweiten Launch der neuen Ansicht im Hintergrund allerdings an. Vielleicht müssen wir ja gar nicht mehr so lange warten?