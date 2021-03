Wir freuen uns über 10.000 Follower bei Instagram

Wer redet schon noch über Twitter oder Facebook? Sind wir heutzutage nicht alle ein bisschen Instagram? Nun ja, ich persönlich habe mich bisher mit dem sozialen Netzwerk nicht wirklich anfreunden können, vielleicht bin ich einfach zu alt dafür. Aber zum Glück haben wir einen Experten an Board, der sich seit rund einem Jahr intensiver mit dem Thema auseinander setzt: Frederick.

Und Freddy hat es tatsächlich geschafft: Seit gestern zählen wir auf Instagram über 10.000 Follower. Und das, ohne irgendwelche Werbekampagnen oder gar gekaufte Nutzer. Alles echt, alles mit jeder Menge Content selbst geschaffen.

„10k mag in der Instagram-Welt vielleicht wenig klingen, ist für mich aber ein toller Meilenstein! Stellt euch mal vor, es würden 10.000 Menschen in der Realität zusammenkommen – das ist schon so schwer vorstellbar und aktuell leider überhaupt nicht“, schreibt Freddy unter unserem kleinen Jubiläums-Post.

Schaut doch einfach mal selbst vorbei, wenn ihr auch Instagram auf eurem iPhone oder iPad installiert habt. Neben unserer News-App gibt es auch dort jede Menge spannender Inhalte rund um das Thema Apple, Apps und Zubehör. Übrigens, bei TikTok findet ihr uns auch!