AirPods Pro wieder für unter 200 Euro erhältlich

Vor etwas mehr als einer Woche hat es meine Kollegen Melanie erwischt: Ihr wurden die AirPods Pro aus dem Rucksack gestohlen – in der kriminellen Weltmetropole Oldenburg. Es müssen also neue AirPods her – und aktuell gibt es tatsächlich das passende Angebot.

Nachdem sich der Internet-Preis in den vergangenen Wochen bei rund 205 bis 215 Euro eingependelt hat und die AirPods Pro bei Amazon immer wieder ausverkauft sind, springen nun andere Händler in die Bresche. Unter anderem MediaMarkt und Saturn, die die AirPods Pro für aktuell 199,99 Euro mit kostenlosem Versand anbieten.

Ihr könnt aber noch etwas mehr sparen, denn sowohl bei MediaMarkt als auch Saturn könnt ihr den Newsletter (zeitweise) abonnieren und euch dafür einen Gutschein im Wert von 10 Euro sichern. So sinkt der Preis auf unter 190 Euro, was ein wirklich guter Kurs ist. Immerhin muss man bedenken, dass Apple die AirPods Pro für stolze 279 Euro verkauft.

AirPods Pro 279 EUR 199,99 EUR bei Saturn kaufen