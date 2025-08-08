Wochenend-Gewinnspiel: Zwei hochwertige Ladelösungen von Nomad

Es ist schon etwas verwirrend, wenn der eigene Urlaub an einem Donnerstag endet und der Freitag direkt der erste Arbeitstag ist – das fühlt sich irgendwie falsch an. Gleichzeitig hat so eine kurze Woche aber auch ihren Reiz: Das Wochenende steht praktisch schon wieder vor der Tür. Und das bedeutet für euch: Unser Gewinnspiel geht in die nächste Runde.

Diesmal gibt es gleich zwei coole und hochwertige Ladelösungen von Nomad zu gewinnen. Aus unserer Berichterstattung kennt ihr den ChargeKey und das Universal Cable vielleicht schon. Falls ihr die News verpasst habt, gebe ich euch hier gerne noch einmal eine kurze Vorstellung mit auf den Weg – schließlich soll jeder wissen, worum es geht.

Der minimalistische Schlüsselbund-Helfer ChargeKey liefert maximale Lade- und Datenleistung im Hosentaschenformat, perfekt für unterwegs oder als Notfallkabel. Das Universal USB-C Charging Cable kombiniert dagegen den Anschluss für USB-C-Geräte mit einem integrierten Apple-Watch-Lader – alles in einem durchdachten Kabeldesign.

Preislich liegen die beiden Produkte deutlich auseinander: Während der kompakte ChargeKey mit 24,99 Euro noch angenehm erschwinglich ist, schlägt das Universal-Kabel mit Apple-Watch-Ladefunktion mit 79,99 Euro zu Buche. Mit etwas Glück könnt ihr euch diese Investition jedoch sparen. Einfach am Gewinnspiel teilnehmen und Daumen drücken. Vielleicht landet das Paket schon bald bei euch im Briefkasten.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr Lust auf die zwei coole Nomad-Gadgets habt, dann könnt ihr bis Sonntag um 23:59 Uhr an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Sendet dazu einfach eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de und beantwortet im Betreff die folgende Frage:

Wie viel Watt unterstützt das Universal-Kabel von Nomad maximal?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir am Montag eine Gewinnerin oder einen Gewinner ziehen und in unserem News-Ticker bekannt geben.