Nur 39 Stück: Bandwerk verkauft Apple Watch-Armband „Elvis 507“ ab 18 Uhr

Du willst deiner Apple Watch ein Upgrade gönnen? Dann schau dir das exklusive Apple Watch-Armband Elvis 507 von Bandwerk an. Heute um 18:00 Uhr startet der streng limitierte Verkauf, denn insgesamt gibt es nur 39 Armbänder in dieser Auflage. Das edle und rote Watch-Armband kostet 299 Euro.

Der BMW 507 wurde von 1956 bis 1959 gebaut – und das gerade einmal 252 Mal. Mit seinem zeitlosen Design, dem 3,2-Liter-V8 und berühmten Besitzern wie Elvis Presley gilt er heute als absolute Ikone. Elvis nutzte seinen 507 ab 1958 während seines Militärdienstes in Deutschland. Ursprünglich war der Wagen weiß lackiert, später erhielt er eine rote Lackierung. Ein baugleiches Modell, aus dem das Leder für das Armband stammt, wechselte nach einer aufwendigen Restauration in den Besitz von Nico Rosberg. Der Marktwert eines gut erhaltenen BMW 507 liegt heute bei über zwei Millionen US-Dollar – Tendenz steigend.

Bandwerk ist für seine Sondereditionen bekannt und aus Erfahrung wissen wir: Diese speziellen Modelle sind oft blitzschnell ausverkauft – obwohl der Preis es in sich hat. Wenn du Interesse bedeutest, solltest du heute um Punkt 18 Uhr in den Online-Shop wechseln und versuchen eines der streng limitierten Bänder zu ergattern. Mit dem Gutschein appgefahren15 sichert ihr euch allerdings 15 Prozent Rabatt!