Zattoo integriert Live-TV-Empfehlungen und eine Weiterschauen-Funktion

Ja, es gibt es immer noch: Das klassische Fernsehen. Okay, so klassisch ist es nicht mehr, denn auch hier kann man bereits auf Streaming setzen. Einer der bekanntesten Anbieter auf diesem Gebiet ist ohne Zweifel Zattoo (App Store-Link). Sowohl im Web, als auch in der App für iPhone und iPad, bekommt ihr jetzt zwei interessante neue Funktionen geboten.

Nach dem Login zeigt Zattoo sofort auf der Startseite „dein persönliches Live-Programm“ an. Diese Empfehlungen sind auf das eigene TV-Verhalten zugeschnitten. „Je häufiger der Nutzer eine bestimmte Sendung oder Kategorie wie Sport, Filme, Serien oder Entertainment schaut, desto eher werden diese empfohlen. Daneben stellt Zattoo in diesem Bereich auch Sendungen vor, die aktuell im Live-Programm am meisten geschaut werden“, schreibt Zattoo in einer Pressemitteilung.

TV-Sendungen einfach unterbrechen und später weiter schauen

Ebenfalls neu ist der Bereich „Weiterschauen“, der etwas weiter unten auf der Startseite zu finden ist. Wenn ihr eine Live-Sendung unterbrecht, könnt ihr diese später auf dem gleichen oder auch auf anderen Geräten einfach fortsetzen. „Im Weiterschauen-Bereich werden alle Inhalte berücksichtigt, die zeitversetzt durch Funktionen wie Live-Pause, Restart oder Aufnahmen sowie im On-Demand-Bereich zur Verfügung stehen. Der Umfang dieser Inhalte richtet sich dabei nach gewähltem Abonnement“, lässt uns Zattoo wissen.

Aktuell bietet Zattoo drei verschiedene „Produkte“ an. Im Free-Tarif kann man nach einer Registrierung auf 121 freie TV-Sender zugreifen. Für 9,99 Euro gibt es 141 TV-Sender, die meisten davon in HD, sowie zwei gleichzeitige Streams und die Funktionen Restart & Live-Pause. Das Top-Paket „Ultimate“ für 13,99 Euro im Monat bietet noch höhere Auflösungen, eine Aufnahme-Funktion und vier gleichzeitige Streams.

Falls ihr Zattoo einfach mal ausprobieren möchtet, ist das kein Problem. Über die Webseite von Zattoo könnt ihr die beiden kostenpflichtigen Tarife inklusive aller Funktionen 30 Tage lang kostenlos testen.