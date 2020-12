14. Türchen im appgefahren Adventskalender mit Lotta Power

Mit einer kleinen Verspätung am Montagmorgen öffnen wir jetzt das 14. Türchen in unserem Adventskalender und was soll ich noch groß sagen? Männer, heute seid ihr gefordert, für eure Damen ein edles Weihnachtsgeschenk zu organisieren. Denn zusammen mit Lotta Power haben wir ein cooles Paket zusammengestellt.

Lotta Power, das ist „die außergewöhnliche Mobile Accessory Marke, die für uneingeschränkte Girl Power steht“, das lässt uns der Hersteller wissen. Und das Zubehör kann sich tatsächlich sehen lassen: Im heutigen Bundle könnt ihr einen Schminkspiegel mit integrierter LED-Beleuchtung und einer Powerbank gewinnen. Zudem gibt es ein hübsches Wireless Charging Pack und eine zusätzliche Powerbank.

Das ist aber längst nicht alles. Wir packen das stilsichere Zubehör in eine edle Tasche von Calvin Klein. Der „Everyday“-Shopper im Wert von über 150 Euro bietet genügend Platz für den nächsten Einkauf und natürlich all den anderen Kram, den man jeden Tag von A nach B transportieren muss.

Ganz egal ob ihr eine Überraschung für eure Frau gewinnen möchtet oder selbst eine Verwendung für den Shopper und dessen Inhalt habt, heute ist eure Chance. Und schaut doch auch mal auf der Webseite von Lotta Power vorbei, denn dort findet ihr die Lösung für die heutige Quizfrage.