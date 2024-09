Canua: Wassersport-Navigation in v2.5.0 mit über 300 tollen Paddelstrecken

Wer mit dem Rad oder per pedes unterwegs ist, wird sicherlich schon einmal die App Komoot in den Händen bzw. auf dem iPhone gehabt haben. Eine ähnliche Routen- und Tourenplaner-App gibt es in Form von Canua (App Store-Link) auch für tourenbegeisterte Wassersportler und -sportlerinnen, die ihre Kanus, Kajaks und SUP-Bretter zur Fortbewegung nutzen.

Der Download von Canua ist grundsätzlich gratis und finanziert sich über In-App-Käufe für Regionen sowie ein Premium-Abo. Zur Installation wird etwa 35 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS 13.6 oder neuer benötigt, die App selbst lässt sich komplett in deutscher Sprache nutzen.

Nach einer Registrierung oder der Anmeldung mit einem bereits vorhandenen Konto können Nutzer und Nutzerinnen von Canua ihre Wasserrouten planen, Offline-Karten verwenden und über 150.000 Objekte sowie mehr als 5.000 ausführlich beschriebene Gewässer nutzen. Dabei stützt sich die Anwendung laut eigener Aussage auf verlässliche „Gewässerinformationen der gedruckten Gewässerführer des Deutschen Kanuverbandes“.

Mittels GPS können Touren aufgezeichnet werden, zudem lassen sich absolvierte Touren auch als GPX exportieren und weiterleiten. Die Anwendung hält Gewässerinfos und Kartenmaterial für viele europäische Länder und deren Gewässer bereit, darunter den gesamten Verlauf der Donau von der Quelle bis zum Schwarzen Meer. „Anschaulich auf der Karte dargestellt werden günstige Ein- und Ausstiegsstellen, Wehre, Brücken, Fähren, Stromleitungen, allgemeine Gefahrenstellen, Rast- und Übernachtungsmöglichkeiten und vieles mehr“, so das Entwicklerteam.

Vor kurzem hat das Canua-Entwicklerteam ein weiteres Update im deutschen App Store veröffentlicht, das die App auf Version 2.5.0 anhebt und einige spannende Neuerungen mit sich bringt. So gibt es noch mehr Informationen auf der Karte, die noch differenzierter sind. Die Routen der schönsten Touren sind nun zudem Bestandteil der Edition PLUS von Canua.

Verbesserte Strecken­informationen

Oft hat ein und derselbe Gewässer­punkt in der Datenbank mehrere Eigenschaften und damit mehrere runde Symbole an ein und derselben Koordinate. Um alle Eigenschaften eines Gewässerpunktes zu sehen, tippt man jetzt einfach auf das Objekt und alle Eigenschaften werden mit ihren Symbolen sowohl in der Sprechblase, die zuerst erscheint, als auch in der Objektbeschreibung angezeigt. Bisher konnten die Eigenschaftes eines Objektes nur durch Ausblenden von Symbolgruppen differenziert werden.

Neue orangegoldene Sterne auf der Karte zeigen darüber hinaus jetzt die Startpunkte der Schönsten Touren an. Wer auf der Suche nach Tourenvorschlägen ist, nutzt nun einfach die Karte und vergrößert diese gegebenenfalls etwas. Die Symbole werden grundsätzlich erst ab einer bestimmten Vergrößerungs­stufe eingeblendet. Tippt man auf das Symbol und dann auf die kleine Sprechblase, erscheint die Zusammenfassung der Tour mit der Länge, den Etappen, einer Kurzbeschreibung und generellen Hinweisen zur Befahrbarkeit. Derzeit sind es ca. 300 Paddelstrecken, die jetzt in der Karte angezeigt werden, und es kommen regelmäßig neue hinzu.

Zusätzliche Premiumfunktion für die Edition PLUS

Die Edition PLUS erhält mit Version 2.5 ein weiteres Premium-Feature. Wer bereits eine Edition PLUS hat, oder ein neues Abonnement abschließt, hat nun automatisch Zugang zu den Routen der Schönsten Touren. Einfach eine Tour auf der Karte (neues Symbol) oder aus der Liste im Touren-Reiter öffnen und unten den Button Auf Karte zeigen berühren. Der Kauf einer Tour beinhaltet weiterhin die ausführliche Beschreibung, praktische Tipps, eine Linksammlung und Fotos sowie alle Aktualisierungen.

Die Aktualisierung von Canua auf Version 2.5.0 steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen der Anwendung kostenlos im deutschen App Store zum Download bereit. Im Durchschnitt wird Canua im deutschen App Store mit guten 4,3 von 5 Sternen bewertet.