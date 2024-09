iPhone SE 4: Das kann man von der neuen Einsteiger-Generation erwarten

Apple hat in diesem Monat die neue iPhone 16-Generation mit insgesamt vier Modellen vorgestellt, die mittlerweile auch schon im Handel verfügbar sind. Während sich die Gerüchteküche schon mit der Folge-Generation, dem iPhone 17 und seinen mutmaßlichen Features, beschäftigt, liegt ein anderes und oft vernachlässigtes iPhone-Exemplar gar nicht in so weiter Ferne: Das iPhone SE 4.

Es wird vermutet, dass das iPhone SE 4 im kommenden Frühjahr von Apple vorgestellt werden könnte. Demnach wären es lediglich rund sechs Monate bis zu einem möglichen Release der beliebten Einsteiger-Serie – und das erste richtige Update des iPhone SE-Modells seit nunmehr drei Jahren. Es kann damit gerechnet werden, dass es einige grundlegende Veränderungen für das neue iPhone SE 4 geben wird: Wir stellen die möglichen neuen Features vor.

Design und Display

Aktuell verfügt das iPhone SE seit dem Jahr 2020 über das Design und die Displaygröße des iPhone 8 und kommt mit einem 4,7″ großen LCD-Display, abgerundeten Ecken und dem immer noch enthaltenen Homebutton daher. Die kommende iPhone SE-Generation könnte darauf erstmals verzichten und auf ein 6,1″ OLED-Display setzen, ebenso wie Face ID, dünnere Displayränder und eine kleinere Notch. Erwartet wird allerdings auch eine einzige Kameralinse anstelle der Dual-Kamera der aktuellen iPhone-Einsteigergeräte.

Endlich auch USB-C?

Ein weiterer Schritt für das iPhone SE 4 wäre ein Wechsel vom bisherigen Lightning- zum USB-C-Anschluss, der mittlerweile in fast allen Apple-Geräten zum Einsatz kommt. Vor allem der Druck der EU, der einen einheitlichen USB-C-Ladeanschluss vorsieht, könnte diesen Schritt begünstigen. Im letzten Jahr erhielt bereits die iPhone 15-Generation erstmals einen USB-C-Port, und das iPhone SE ist bislang die letzte Modellreihe, die noch auf den in die Jahre gekommenen Lightning-Anschluss setzt.

Apple Intelligence

In der Vergangenheit hatte der bekannte Apple-Analyst und Bloomberg-Redakteur Mark Gurman bereits davon gesprochen, dass das nächste iPhone SE 4 auch Apple Intelligence unterstützen könnte. Ein A18-Chip und 8 GB Arbeitsspeicher im Gerät könnten dies möglich machen. Es ist denkbar, dass Apple versuchen wird, die KI-Features in so viele der eigenen Geräte einzubauen, wie nur möglich, um die Verbreitung von Apple Intelligence voranzutreiben. Mit Apple Intelligence lassen sich zahlreiche intelligente Funktionen nutzen, darunter Schreibwerkzeuge, Genmoji, eine Bilderstellung, Zusammenfassungen von Benachrichtigungen und eine völlig neue Siri.

Mögliche Preise

Schaut man auf die hier aufgeführten Änderungen, ist es schon fast unausweichlich, dass Apple die Preise für das iPhone SE 4 anheben wird. Gerüchten zufolge soll der Einstiegspreis bei 499 USD (rund 447 Euro) liegen. Da in den USA allerdings immer Preise ohne Mehrwertsteuer angegeben werden, ist es denkbar, dass das iPhone SE 4 hierzulande für 549 oder gar 599 Euro über die Ladentheke wandern könnte. Die aktuelle Generation kostet in der kleinsten Speicherplatzvariante mit 64 GB bei Apple 529 Euro.

Wäre ein iPhone SE 4 für euch interessant? Wenn ja, was wäre preislich eure Schmerzgrenze? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.