Apple Intelligence: ChatGPT als Service, nicht als Investition

Mit iOS 18.1 und macOS 15.1 startet Apple Intelligence in einer ersten Variante auf iPhone, iPad und Mac. Und zumindest auf dem Mac können wir Apple Intelligence auch hierzulande nutzen. Worauf alle jedoch verzichten müssen, ist die angekündigte ChatGPT-Integration, die wohl erst gegen Ende des Jahres integriert wird.

Und während Apple ChatGPT in seinen Geräten als zusätzliche Unterstützung nutzt, scheint sich Apple nun zurückgezogen haben und möchte zumindest kein weiteres Geld in OpenAI investieren, so schreibt zumindest das Wall Street Journal. In ersten Gesprächen wollte Apple rund 6,5 Milliarden US-Dollar in OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, investieren, doch aus bisher noch unerklärlichen Gründen hat Apple die Gespräche ausgesetzt und wird sich wohl nicht an der aktuellen Finanzierungsrunde beteiligen.

Der Rückzieher seitens Apple kommt überraschend, wenn man bedenkt, dass Apple den Markt für Künstliche Intelligenz gerade betritt. Derzeit ist Apple noch nicht in der Lage ohne Drittanbieter eine Künstliche Intelligenz anzubieten, die dem Marktstandard entspricht. Durch die ChatGPT-Integration holt sich Apple den besten Anbieter mit ins Boot, möchte darüber hinaus aber keine Risiken eingehen.

Microsoft und Nvidia investieren wohl in ChatGPT

Während Apple sich zurückgezogen hat, stecken andere, große Unternehmen viel Geld in OpenAI. Microsoft, das bereits 13 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert hat, wird voraussichtlich etwa 1 Milliarde zu dieser jüngsten Runde beitragen. Berichten zufolge befindet sich auch Nvidia in Gesprächen über eine Beteiligung.

Davon abgesehen hält Apple jedoch weiterhin am Plan fest, ChatGPT noch dieses Jahr in Apple Intelligence zu integrieren, um auch komplexere Aufgaben meisten zu können. Während zahlreiche Aufgaben von Apple Intelligence lokal ausgeführt werden können, setzt ChatGPT eine Online-Verbindung voraus. ChatGPT lässt sich dann auf iPhone, iPad und Mac kostenlos und ohne Benutzerkonto nutzen.