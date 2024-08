Die Highlights der Woche: Es gibt wieder etwas zu gewinnen

Ich kann einfach nicht ohne kleine Rätsel. Aber ein bisschen Spaß muss doch sein, oder nicht? Ab sofort gibt es hier auf appgefahren.de wieder jedes Wochenende ein kleines Gewinnspiel mit coolen Preise. Los geht es mit einer Premium-Ladestation für euer iPhone, die Apple Watch und die AirPods.

Schaut einfach in den Gewinnspiel-Artikel und macht mit. Das kleine Rätsel haben bereits über 500 Leserinnen und Leser erfolgreich lösen können. Die Losfee darf dann am Montagmorgen ran, um den glücklichen Gewinner oder die glückliche Gewinnerin zu ziehen. Und gleichzeitig werde ich mir schon überlegen, welches Rätsel ich euch am kommenden Freitag stellen werde.

In dieser Woche haben wir euch wieder einige Testberichte geliefert. Von Staubsaugern über Kopfhörer bis hin zu Kabeln mit Display oder kompakten Solarmodulen war einiges dabei. Alle Testberichte könnt ihr über unsere Testberichte-Datenbank abrufen. Hier haben wir den letzten Feinschliff an der neuen Suche abgeschlossen, so dass ihr noch einfacher zum gewünschten Produkt findet.

In der Philips Hue Welt erwarten wir ab September zahlreiche Neuerungen, aber nicht in Sachen Hardware, sondern vor allem rund um die Software. Den ersten Schritt gab es bereits in dieser Woche, denn es wurde ein großes Firmware-Update für die Hue Secure Kameras ausgerollt.

