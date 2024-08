USB-C-Kabel mit Display von Ocetea ausprobiert

Mit wie viel Leistung lädt das iPhone oder das MacBook eigentlich gerade? Mittlerweile gibt es nicht nur Ladegeräte, die euch das auf einem kleinen Display anzeigen können, sondern auch Kabel. Eine ziemlich günstige Alternative haben wir in der vergangenen Wochen in einem Artikel verlinkt – und natürlich haben wir uns das USB-C-Kabel mit Display von Ocetea auch selbst bestellt. Immerhin kostet es, je nach Verfügbarkeit eines Gutscheins, weniger als 10 Euro (Amazon-Link).

Bevor wir einen Blick auf das Display werfen, wollen wir erst einmal auf die Details des Kabels eingeben. Es ist in vier verschiedenen Längen erhältlich, zur Auswahl stehen 30, 100 200 oder 300 Zentimeter. Außerdem gibt es drei Farben: Schwarz, Blau und Rot. Die Verarbeitung ist in allen Fällen identisch, ihr erhaltet ein mit Nylon umflochtenes USB-C-Kabel.

Ocetea USB-C-Kabel ist hochwertig verarbeitet

„Durch die zusätzliche Verstärkung an beiden Enden des Kabels kann dieses USB-C-Kabel mindestens 35.000 Biegetests standhalten“, heißt es in der Produktbeschreibung. So oft haben wir es natürlich nicht gebogen, die Stecker sehen aber wirklich sehr solide aus. Das Kabel ist richtig gut eingefasst, hier sollte es an den beiden Enden so schnell wirklich nicht zu Problemen kommen.

An einem Ende ist der Stecke marginal länger, aber nicht dicker. Dort ist das kleine Display eingebaut, dass die aktuelle Leistung in Watt anzeigen lassen kann, die durch das Kabel fließt. Bis zu 20 Volt und 5 Ampere sind möglich, es können also bis zu 100 Watt gemessen werden. Dabei spielt es keine Rolle, welches Ende des Kabels am Netzteil und welches Ende am Gerät eingesteckt wird.

Wir haben die angezeigten Leistungswerte mit einer teuren Anker Prime Powerbank abgeglichen, die sogar Nachkommastellen anzeigen kann. Das Ocetea USB-C-Ladekabel hat dabei nur eine Abweichung von 1-2 Watt, was bei einem Produkt dieser Preisklasse absolut in Ordnung ist. Wir sprechen hier ja nicht von einem geeichten Messgerät, sondern einem kleinen Gadget.