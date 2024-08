Das iPhone 16 soll am 10. September vorgestellt werden

Normalerweise kommen nicht viele Termine in Frage, wenn es um die Vorstellung der neuen iPhone-Generation geht. Ein Dienstag rund um die Mitte des Septembers soll es nach Möglichkeit sein und da kommen in diesem Jahr der 10. und 17. September in Frage. Nun scheint alles darauf hinzudeuten, dass es am 10. September soweit ist.

Offizielle Einladungen wird Apple an die breite Masse wohl erst in der kommenden Woche verschicken, der für seine akkuraten Vorhersagen bekannte Majin Bu will von seinen Quellen aber bereits schon erfahren haben, dass die Präsentation eben an jedem 10. September stattfinden soll.

Und es geht sogar noch einen Schritt weiter: Aus einer anderen Quelle will er bereits ein Screenshot der offiziellen Einladung erhalten haben, verifizieren konnte er diese Information bislang aber nicht. Sollte diese Einladung tatsächlich nur ein „Fake“ sein, hat sich immerhin jemand sehr viel Mühe gegeben.

According to what I was told by a source who asked to remain anonymous, the new Apple event where the iPhone 16 will be presented, will be held on September 10 2024.

This should be the cover of the invitation pic.twitter.com/7jGoafHaOU

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 19, 2024