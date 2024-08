Tischroboter von Apple: Erste Hinweise in der Lieferkette aufgetaucht

Schon seit einiger Zeit mehren sich Gerüchte, dass Apple an einem eigenen Roboter, der auf den Tisch gestellt werden und verschiedene Aufgaben ausführen kann, arbeitet. Ähnliche Produkte gibt es bereits auf dem Markt, beispielsweise den Google Home Hub oder den Amazon Echo Show. Nun gibt es neue Informationen, dass diese neue Produktkategorie bereits in der Lieferkette aufgetaucht und erste Lieferanten ausgewählt worden sind.

Wie die taiwanesische Zeitung United Daily News berichtet, soll Apples mutmaßlicher Tischroboter zum ersten Mal in der globalen Lieferkette aufgetaucht sein: Laut des Mediums habe sich Apple offenbar für den Hersteller Hongzhun, Teil der Honghai-Gruppe und Tochter vom Apple-Produktionspartner Foxconn, entschieden, um eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Fertigung der neuen Produktkategorie zu spielen.

Das Unternehmen wurde „aufgrund seiner Erfahrung mit roboterbezogenen Komponenten in die Liste der Roboter-Lieferkette von Apple aufgenommen“, „um riesige Geschäftsmöglichkeiten auf dem Robotermarkt zu nutzen“, so United Daily News. Hongzhun soll im großen Maßstab mechanische Komponenten und Gehäuse für Apples Tischroboter produzieren.

Hongzhun: Bisher Fokus auf Laptop- und Konsolen-Gehäuse

Bisher hat sich Hongzhun auf die Fertigung von Gehäusen für Laptops und Spielkonsolen konzentriert. Während der aktuellen Aktionärsversammlung kündigte man allerdings an, Investitionen in neue Technologien wie Künstliche Intelligenz und Robotik zu tätigen. In der Vergangenheit hatte Hongzhun schon für den Foxconn-Roboter „FoxBot“ Komponenten montiert.

Apples eigener Tischroboter soll ein Gerät mit einem iPad-ähnlichen Display sein, das an einem dünnen Roboterarm befestigt ist und sich so neigen und schwenken sowie um 360 Grad drehen ließe. Mark Gurman von Bloomberg bezeichnete das Produkt als „intelligente Kommandozentrale für Zuhause“, das nicht nur das Zuhause überwachen, sondern auch für FaceTime-Anrufe, Video-Calls und mehr fungieren.

Durch die Integration von Apple Intelligence sollen auch smarte Funktionen Einzug halten. Sprachbefehle sind natürlich auch möglich; ebenso soll man mit AI verschiedene Stimmen erkennen können, um das Display automatisch so auszurichten, dass es dem Sprecher im Raum zugewandt ist. Apples Tischroboter könnte 2026 auf den Markt kommen und soll laut Gurman rund 1.000 US-Dollar kosten.