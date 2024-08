Eufy Video Doorbell E340: Ein paar Eindrücke zur smarten Türklingel

Ich hatte es vor einigen Tagen schon angekündigt, nun machen wir Nägel mit Köpfen. Zwar habe ich es mal wieder verplant, ein paar schicke Fotos von meiner wenig schicken Hauswand zu machen, ein paar Eindrücke rund um die Eufy Video Doorbell E340 möchte ich euch aber trotzdem mit auf den Weg geben. Immerhin ist die smarte Türklingel derzeit auf 129 Euro (Amazon-Link) reduziert. Und dafür bekommt man einiges geboten.

Der für mich wichtigste Punkt gleich vorweg: Die regulär 179,99 Euro teure Eufy Video Doorbell E340 verfügt über einen internen Speicher mit 8 GB Kapazität. So können Videoaufnahmen auch ohne Cloud gespeichert werden, es fallen keine zusätzlichen Kosten an. Das ist im Vergleich zu den meisten anderen Modellen, beispielsweise von Ring, ein riesiger Unterschied.

Lokal speichern, dass kann auch die Aqara G4, die ich zuvor im Einsatz hatte. Trotzdem bleibe ich bei der Eufy Video Doorbell E340, obwohl ich dort auf die HomeKit Secure Video Anbindung verzichtet muss. Warum? Das hat vor allem zwei Gründe. Zunächst einmal ist die Auflösung mit 2K doppelt so hoch, das macht sich definitiv bemerkbar. Außerdem gibt es zwei Kameras: Eine nach vorne gerichtete Hauptkamera und eine zusätzliche Kamera, die nach unten gerichtet ist. Während das Blickfeld der Aqara G4 gerade nach unten sehr eingeschränkt ist, hat man bei Eufy einen viel besseren Überblick darüber, was vor der Haustür passiert.

Die Eufy Video Doorbell E340 bietet ein sehr gutes Gesamtpaket

Es gibt aber noch einige andere Features, die mir klasse gefallen. So könnt ihr in der Eufy-App bis zu drei eigene Kurzantworten aufnehmen, die ihr dann per Knopfdruck abspielen könnt, wenn ihr gerade nicht selbst zur Tür gehen könnt. „Stellen Sie das Paket bitte vor der Tür ab“, als Beispiel. Zudem kann die Türklingel und auch der interne Gong relativ einfach für einen bestimmten Zeitraum auf „Schlummern“ gesetzt werden, was gerade während des Mittagsschlaf des Kinds eine echte Wohltat sein kann.

Insgesamt bin ich wirklich sehr zufrieden mit der Türklingel. Ich nutze die Eufy Video Doorbell E340 in Verbindung mit der Homebase 3, welche noch einmal einige Extras bietet, beispielsweise mehr Speicherplatz oder eine Personenerkennung mit Namen. Die E340 kann aber auch einzeln genutzt werden, etwa fest verdrahtet mit eurem bestehenden Türgong oder auch komplett Batterie-betrieben. Dann empfehle ich als zusätzliches Zubehör den Eufy Chime als Türgong im Inneren.

Ein kleines bisschen Kritik gibt es allerhöchstens für die leicht überladene Eufy Security App. Hier gibt es einige Bereiche, in denen ständig für Produkte und Weiterempfehlungen geworben wird. Da wackelt auch schon mal ein Sale-Icon in der Ecke der Startseite herum. Nach einiger Zeit kann man da aber ziemlich gut dran vorbei schauen.

