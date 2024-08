Jabra Elite 10 und Elite 8 Active: 2. Generation der neuen True Wireless-In-Ears

Im Juni dieses Jahres hat das bekannte dänische Audio-Unternehmen die neueste Generation der beliebten Jabra Elite-Reihe mit zwei Modellen präsentiert, den Elite 10 und den Elite 8 Active. Beide True Wireless-In-Ears liegen nun in einer neuen zweiten Generation vor, die im Vergleich zum jeweiligen Vorgänger einige Neuerungen und Verbesserungen mit sich bringt.

Vorweg sollte man allerdings auch wissen, dass die beiden Neuheiten auch die letzten der Jabra Elite-Reihe sein werden: Der dänische Hersteller plant, sich in Zukunft auf andere Unternehmensbereiche zu konzentrieren und stellt die Modelle daher ein. Wer daher ein Fan der True Wireless-In-Ears von Jabra ist, sollte bei dieser ganz aktuellen Generation daher noch mal zuschlagen, ehe die Kopfhörer endgültig vom Markt verschwinden.

Jabra hat bei der neuen Generation der Elite-Reihe den Fokus über die Kopfhörer hinaus ausgeweitet und das weltweit erste LE Audio Smart Case entwickelt. Durch das Design mit dualem USB-C- und 3,5-mm-Klinkenanschluss können die Elite 8 Active und Elite 10 Gen 2 damit auch für universelles Streaming, beispielsweise im Flugzeug, im Fitnessstudio auf dem Laufband oder mit dem eigenen Fernseher, verwendet werden.

Der in das Ladecase integrierte Chip ermöglicht es nämlich, eine Verbindung herzustellen und Audio von einer Vielzahl von Geräten direkt auf die Elite-Kopfhörer zu streamen. Mit einer geringeren Latenzzeit als bei Standard-Bluetooth-Verbindungen vom Gehäuse zu den Earbuds erlebt man dank LC3-Codec eine bessere Audio- und Video-Synchronisation sowie HiFi-Soundqualität. Das 2-in-1-Kabel verwandelt das smarte Ladecase in einen vielseitigen Adapter, den man an jedes Gerät anschließen kann.

Verbessert: 3D-Sound und aktive Geräuschunterdrückung

Zu den weiteren Neuerungen der zweiten Generation gehört darüber hinaus ein verbesserter 3D-Sound, der über eine optimierte Raumklangabstimmung und Dolby Atmos- und Dolby Head Tracking-Unterstützung erreicht werden soll, ebenso wie eine nochmals verbesserte Gesprächsleistung mit 6-Mikrofon-Anruftechnologie und verbesserten KI-Anrufalgorithmen. Die Mikrofone unterscheiden zwischen Hintergrundgeräuschen und gesprochener Stimme, um letztere zu priorisieren. Zudem werden Algorithmen zur effektiven Geräuschunterdrückung automatisch aktiviert, um je nach Aktivität oder Standort eine klare Gesprächsleistung und hohe Sprachverständlichkeit sicherzustellen.

Als dritte Neuerung hat Jabra auch die aktive Geräuschunterdrückung verbessert, die bis zu doppelt so viele Geräusche blockieren kann wie frühere Generationen. Die Leistung der Geräuschunterdrückung des internen Feedback-Mikrofons wurde erhöht, um einen besseren ANC-Effekt für Geräusche im mittleren und niedrigen Frequenzbereich zu erzielen. Außerdem hat man die adaptiven ANC-Algorithmen verbessert, um den Effekt für mehr Benutzer und Benutzerinnen zu maximieren. Das Ergebnis soll eine stärkere Geräuschunterdrückung in verschiedenen Szenarien, einschließlich der Hintergrundgeräusche im Flugzeug und Fitnessstudio, sein. Und auch die HearThrough-Funktion wurde mit neuen Algorithmen zur Erweiterung des Frequenzbereiches bei den neuen Modellen optimiert.

Sowohl die Jabra Elite 10 als auch die Elite 8 Active in zweiter Generation werden inklusive des LE Audio Smart Cases, dem 2-in-1-Ladekabel sowie insgesamt vier Paar Eargels in verschiedenen Größen ausgeliefert, um eine bestmögliche Passform zu garantieren. Ich konnte beide Modelle nun etwas ausprobieren und kann daher ein paar erste Eindrücke zu den Jabra Elite 10 und Jabra Elite 8 Active in der zweiten Generation liefern.

Design der Vorgänger wurde grundsätzlich beibehalten

Grundsätzlich fällt auf, dass abgesehen vom neuen LE Audio Smart Case das allgemeine Design mehr oder weniger beibehalten worden ist. Beide Modelle verfügen über ein halboffenes Earbud-Design, Öffnungen zum Druckausgleich und können bei einer Ladung bis zu 8 Stunden genutzt werden – inklusive des Ladecases sind sogar bis zu 36 Stunden möglich. Eine Schnellladefunktion ermöglicht es, bei fünfminütiger Ladezeit eine Stunde Akkulaufzeit herauszuholen. Wireless Charging wird unterstützt, ebenso wie Bluetooth 5.3 mit Multipoint-Feature. Zudem gibt es die Schutzart IP57, die die Earbuds vor Regen und Schmutz schützt.

Interessant für Nutzer und Nutzerinnen ist natürlich auch der Sound der Kopfhörer. Ich hatte bereits die Vorgänger-Modelle der ersten Generation testen können und kann im direkten Vergleich kaum merkliche Verbesserungen feststellen. Die Jabra-In-Ears liefern wie gewohnt gute Klangqualität mit satten Bässen, klaren Höhen und definierten Mitten. Ein wenig besser gefiel mir der HearThrough-Modus bei den beiden neuen Modellen, hier kommen die Umgebungsgeräusche noch klarer zur Geltung. In Ermangelung eines Flugzeuges oder eines Fernsehers mit entsprechendem Anschluss konnte ich das neue LE Audio Smart Case leider nicht ausprobieren.

Nichtsdestotrotz gehören die beiden Jabra Elite-Modelle in der nun nochmals verbesserten zweiten Generation wohl zu den besten und vielseitigsten True Wireless-Kopfhörern am Markt. Wie oben bereits erwähnt, werden diese die letzten veröffentlichten Modelle der Reihe sein, so dass man bei Interesse ein Auge auf die aktuelle Generation werfen sollte.

Erhältlich sind die Jabra Elite 10 der zweiten Generation derzeit zum Kaufpreis von 279,99 Euro in insgesamt vier Farbvarianten bei Amazon. Das sich an Sportler und Sportlerinnen richtende Modell, die Jabra Elite 8 Active der zweiten Generation, kosten in drei unterschiedlichen Farben jeweils 229,99 Euro bei Amazon. Weitere Informationen zum Jabra Elite 10 der zweiten Generation sowie zum Jabra Elite 8 Active der zweiten Generation finden sich auch auf den Produktseiten von Jabra.

148 Bewertungen Jabra Elite 10 Gen 2 kabellose Bluetooth-Earbuds, Verbesserter 3D-Sound,... VERBESSERTER 3D-SOUND MIT DOLBY HEAD-TRACKING: Der mehrdimensionale 3D-Sound, verstärkt durch die Dolby Head-Trackingtechnologie, erzeugt ein...

SMARTCASE FÜR STREAMING AN JEDEM ORT: Das weltweit erste LE-Audio-Smartcase, ausgestattet mit einem fortschrittlichen Chip für nahtloses...

Angebot 119 Bewertungen Jabra Elite 8 Active Gen 2 kabellose Bluetooth-Earbuds, Schweißabweisend,... UNSCHLAGBAR: Diese Earbuds sind vollständig schweißabweisend und wasserdicht – die perfekten Earbuds fürs Training. Auch das Ladecase ist...

BLEIBEN DA, WO SIE HINGEHÖREN. IMMER: Dank optimalem Halt und sicherer In-Ear-Passform bleiben sie auch ohne EarWings den ganzen Tag sicher im Ohr....