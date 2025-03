Sony WF-C710N: Neue True Wireless-Earbuds mit ANC vorgestellt

Auch wenn man denken mag, dass der Markt für kabellose True Wireless-Kopfhörer mittlerweile gesättigt sein dürfte, bringen die altbekannten Hersteller regelmäßig neue Modelle auf den Markt. So auch jetzt geschehen bei Sony mit dem neuen WF-C710N, einem True Wireless-Kopfhörer im In-Ear-Format mit integrierter aktiver Geräuschunterdrückung.

Mit zwei Mikrofonen zur Erkennung von Umgebungsgeräuschen verfügen die WF-C710N über eine verbesserte Noise Cancelling-Funktion im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Dual Noise Sensor-Technologie von Sony filtert Außengeräusche mithilfe von zwei Mikrofonen, so dass Nutzer und Nutzerinnen ihres Musik ohne Ablenkung genießen können.

Der neue WF-C710N unterstützt außerdem den Ambient Sound-Modus, der Umgebungsgeräusche aufnimmt, so dass ein natürliches Hörerlebnis möglich ist, während man mit der Umgebung in Verbindung bleibt. Mit der Sony Sound Connect App lassen sich die Umgebungsgeräusche in 20 Stufen einstellen oder die Voice-Passthrough-Einstellung verwenden, um sich unterhalten zu können, ohne die Ohrhörer abzunehmen zu müssen. Sony erklärt weiter:

„Adaptive Sound Control ist eine intelligente Funktion, die erkennt, wo sich der Benutzer aufhält und was er gerade tut, und dann die Umgebungsgeräusche für ein optimales Hörerlebnis anpasst. Die Funktion erkennt sogar Orte, an denen sich der Benutzer häufig aufhält, beispielsweise zu Hause, bei der Arbeit oder im Fitnessstudio, und schaltet die Klangmodi entsprechend der jeweiligen Situation um.“

Längeres Hören und klarere Anrufe

Die Neuerscheinung ist für den ganztägigen Einsatz konzipiert und verfügt über einen längeren Akku mit bis zu 30 Stunden kombinierter Laufzeit bei voller Ladung. Mit der Schnellladefunktion lässt sich mit nur 5 Minuten Ladezeit bis zu 60 Minuten Musik hören. Dank der Spracherkennung, die mit Hilfe von maschinellem Lernen und über 500 Millionen Stimmproben entwickelt wurde, sollen auch in lauten Umgebungen kristallklare Anrufe möglich sein. Die Precise Voice Pickup-Technology steuert dabei die Mikrofone an der Außen- und Innenseite des Ohrhörers.

Zudem sorgen 5 mm-Treiber von Sony, die DSEE-Verarbeitung (Digital Sound Enhancement Engine) und eine ausgewogene Abstimmung für kräftige Bässe und klare Stimmen, so dass alle Musikgenres optimal zur Geltung kommen. Mit der EQ Custom-Funktion in der Sony Sound Connect App kann man den Klang darüber hinaus an eigene persönliche Vorlieben anpassen.

Einfach zu bedienende Funktionen

Die im Sony WF-C710N integrierte Touch Control-Steuerung macht es einfach, die Wiedergabe zu starten, zu stoppen, durch die Titel zu springen und die Lautstärke mit einer Berührung einzustellen. Es lassen sich auch Anrufe freihändig entgegennehmen und je nach Einstellung auf einen Musikdienst zugreifen, ohne die App öffnen zu müssen. Zusätzlich zur Touch Control unterstützen die WF-C710N-Kopfhörer auch Funktionen von Sony wie Instant Pause/Play, Quick Access, kontinuierliche Lautstärkeregelung, die Sound Connect App von Sony und die Multi-Point-Bluetooth-Verbindung.

Die WF-C710N Ohrhörer sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar, einfach zu bedienen und wasserdicht nach IPX4, so dass sie für alle geeignet sind, die sowohl drinnen als auch draußen unterwegs sind. Auch die Umwelt hat der Hersteller im Blick: Die Verpackung kommt ganz ohne Plastik aus.

Mit einem kompakten Design und vier zeitlosen Farben, darunter Glasblau in einem völlig neuen, semi-transparenten Stil, sowie Rosa, Holunderweiß und Gojischwarz, bietet die Neuerscheinung Optionen für jeden Stil. Die Sony WF-C710N haben eine unverbindliche Preisempfehlung von 119,99 Euro und können ab sofort im Webshop des Unternehmens bestellt werden.