Roborock Q5 Max+: Lohnt sich ein Saugroboter ohne Wischfunktion?

Wir haben ja schon so einige Saug- und Wischroboter getestet, darunter auch viele Top-Modelle mit Preisen von zum Teil über 1.500 Euro und riesigen Basisstationen. Wer so viel Schnick-Schnack nicht benötigt, der kann auch zu klassischen Saugrobotern greifen. Wir haben uns ein Modell von Roborock angesehen, das bedeutend günstiger ist als die Flaggschiffe. Der Roborock Q5 Max+ hat einen Listenpreis von 399,99 Euro (Amazon-Link).

Anders als der Q5 Pro+, der mit einem zusätzlichen Wischtuch ausgestattet ist, und der Q5 Pro, der ohne Absaugstation daher kommt, ist der Roborock Q5 Max+ aktuell leider nicht im Angebot. Für den Komfort der Station zahlt ihr derzeit also einen satten Aufpreis, denn der quasi identische Roborock Q5 Pro ohne automatische Staubentleerung kostet derzeit nur 179,99 Euro statt 349 Euro. Und das ist natürlich ein richtig guter Kurs.

Aufbau und Einrichtung sind ein Kinderspiel

Die Inbetriebnahme ist dank des gut verständlichen Quick-Start-Guides auf Papier und der übersichtlichen Roborock-App absolut kein Problem. Die Basisstation des Roborock Q5 Max+ ist in wenigen Minuten zusammengebaut und dann kann es auch schon losgehen. Nachdem der Roboter mit dem heimischen WLAN verbunden wurde, macht er sich direkt auf den Weg und legt eine Karte eures Zuhauses an.

Dank LiDAR-Sensor ist die Kartierung samt anschließender Aufteilung der Räume absolut kein Problem. Ihr könnt direkt in der App Sperrzonen und unsichtbare Wände einrichten und auch nur ausgewählte Räume oder Zonen reinigen. Was die Software angeht, muss man keine spürbaren Abstriche gegenüber den Top-Modellen machen.

Auch die Navigation beherrscht der Roborock Q5 Max+ prinzipiell sehr gut. Er fährt zunächst entgegen dem Uhrzeigersinn am Rand des Raums entlang und fährt dann geordnete Bahnen, so dass jede Stelle im Raum gereinigt wird. Sobald Hindernisse im Weg sind, stößt der Roboter aber schnell an seine Grenzen.

Hier kommt der Roborock Q5 Max+ an seine Grenzen

So verfügt der Roboter über keine Hindernis-Vermeidung und stößt immer mit seinem „Bumper“ an. Das ist bei den meisten Möbeln, Türen und Fußleisten kein Problem. Kleinere, auf dem Boden liegende Hindernisse, wie beispielsweise Kabel, werden vom Roborock Q5 Max+ aber gnadenlos überfahren. Damit dieser Roboter wieder zur Basisstation zurückkehrt, müsst ihr definitiv Ordnung halten oder Sperrzonen anlegen.

Dazu gesellen sich einige weitere Funktionen auf die ihr verzichten müsst. Der Roborock Q5 Max+ kann seine Seitenbürste nicht ausfahren, um zuverlässig bis an Kanten oder auch in Ecken hinein zu reinigen. Ebenso werden keine Flüssigkeiten oder andere „Schweinereien“ auf dem Boden erkannt, um auszuweichen oder die Bürste anzuheben. Immerhin: Auf Teppichen wird die Saugleistung hörbar gesteigert.

Mit maximal 5.500 Pascal ist der Roborock Q5 Max+ aber relativ schwach ausgestattet, Top-Modelle haben eine vier Mal so hohe Leistung. Für normalen Hausstaub und ein paar Krümel ist das kein Problem, wenn an einer Stelle mal mehr Dreck zusammenkommt, dann bleiben aber durchaus Rückstände. Bessere Roboter haben sogar eine Schmutzerkennung, um betroffene Bereiche mehrfach zu reinigen. Auch das kann der Roborock Q5 Max+ nicht.

Insgesamt muss man für die derzeit geforderten 399,99 Euro meiner Meinung nach zu viele Abstriche machen. Hier würde ich schon fast zu einem Upgrade auf den Roborock QrevoS raten, der derzeit auf 479,99 Euro reduziert ist. Man bleibt in der Roborock-Familie und bekommt deutlich mehr. Falls ihr auf die Basisstation mit der automatischen Entleerung verzichten könnt, dann ist der Roboter selbst durchaus eine Option. Immerhin ist der Roborock Q5 Pro schon für 179,99 Euro zu haben – da passt das Preis-Leistungs-Verhältnis dann wieder.

roborock Q5 Max+ Saugroboter mit automatischer Staubentleerung, 5.500 Pa... Bis zu 7 Wochen freihändige Reinigung: Erleben Sie den Komfort der automatischen Staubentleerung mit zwei 2,5 L Staubbeuteln, die es ermöglichen,...

5.500 Pa kraftvolle Saugleistung: Mit einer HyperForce-Saugleistung von 5.500 Pa nimmt der Q5 Max+ roboterstaubsauger effektiv Staub und Schmutz von...