Die erste iPhone-Hülle von Anker im Test

Mittlerweile stellt Anker ja so ziemlich alles her. Balkonkraftwerk, Beamer, Staubsauger, Lautsprecher, Kameras und vieles mehr. Nur eines gab es von Anker bisher nicht: Schutzhüllen für das iPhone. Das ändert sich derzeit, denn Anker erweitert seine MagGo Serie bekanntlich um eben solche Schutzhüllen.

Zum Start konzentriert man sich ausschließlich auf iPhones, wobei die hier in diesem Artikel vorgestellte FlexStand für alle Modelle auf dem iPhone 13 verfügbar ist. Die anderen beiden neuen Anker-Schutzhüllen gibt es derzeit nur für die iPhone 15 Serie, hier findet ihr die dazugehörigen Verlinkungen.

Das neue FlexStand Handy-Case von Anker ausgepackt

Wir haben uns bei Amazon das Anker MagGo FlexStand Case bestellt und dafür knapp 20 Euro (Amazon-Link) bezahlt. In der kompakten Verpackung aus Karton ist neben der Schutzhülle wenig überraschend nicht viel zu finden. Immerhin: Das Verpackungsmaterial ist aus recyceltem Plastik gefertigt, das ist ordentlich.

Passend zu meinem iPhone habe ich mich für die Farbe Titanium entschieden. Der Rahmen der Schutzhülle als Beige beschreiben, die Metall-Elemente sind passend zur iPhone-Farbe gestaltet. Alle Knöpfe lassen sich prima bedienen und der Ausschnitt für den USB-C-Anschluss ist angenehm groß, so dass es mit dickeren Steckern nicht zu Problemen kommen sollte. Was ich optisch klasse finde: Die Rückseite ist zum Teil transparent, so dass man das Apple-Logo noch erkennen kann.

Das Highlight des Anker MagGo FlexStand Case ist aber ohne Zweifel der ausklappbare Metallring auf der Rückseite. Diese kann man nicht nur verwenden, um das iPhone sicherer halten zu können. Er fungiert gleichzeitig als Ständer und kann dabei sogar um 360 Grad gedreht werden. Das hilft dabei, das iPhone in verschiedenen Positionen aufzustellen. Hier mal drei Beispiele:

Was mir prima gefällt: Sowohl die Drehfunktion als auch der Klappmechanismus haben einen guten Widerstand. So bleibt das iPhone stets in der Position, die ihr eingestellt habt.

Zudem dient der Metallring auch als Magnet für die MagSafe-Funktion. Die drahtlose Ladefunktion wird von der Hülle nicht beeinträchtigt. Der Magnet ist sogar stärker als üblich, so dass das iPhone mit dem FlexStand Case noch besser am gewünschten Zubehör haftet.

Wie sich die neue MagGo Schutzhülle von Anker auf Dauer schlägt, muss ich natürlich noch herausfinden. Mir gefällt sie aber bisher so gut, dass ich sie gerne weiter an meinem iPhone 15 Pro lasse.

