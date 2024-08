Eve Energy Outdoor mit Matter-Support offiziell gestartet

Bereits im Februar sind die ersten Bilder der Eve Energy Outdoor aufgetaucht, wenig später wurde die erste Außensteckdose des Münchner Herstellers dann offiziell vorgestellt. Seitdem ist es ruhig geworden, nun gibt es aber wieder Neuigkeiten: Die Eve Energy Outdoor ist ab sofort verfügbar.

Günstig ist der Spaß allerdings nicht: 79,95 Euro (Amazon-Link) kostet die neue Eve Energy Outdoor mit Matter-Unterstützung. Zudem handelt es sich nicht einfach nur um einen Zwischenstecker, der mal eben so in eine freie Außensteckdose gesteckt wird. Stattdessen bekommt ihr eine Aufputz-Außensteckdose, die von einer Fachkraft installiert werden muss.

„Hier verschmelzen fortschrittliche Energiemanagementfunktionen und TÜV-geprüfte Robustheit“, sagt Jerome Gackel, CEO von Eve. „Mit Matter-over-Thread und dem unerreichten Feature Set der Eve App markiert Eve Energy Outdoor den Status Quo der smarten Außensteckdosen.“

Die Vorteile der Eve Energy Outdoor liegen auf der Hand: Ihr bekommt ein robust und sehr hochwertig verarbeitetes Produkt, das dauerhaft an Ort und Stelle verbleiben kann. Ihr könnt damit im Sommer die Pool-Pumpe steuern und im Winter die Weihnachtsbeleuchtung smart machen.

Eve Energy Outdoor kann über Apple Home oder jedes andere Matter-System gesteuert werden, es muss lediglich ein Thread-Netzwerk in Reichweite sein. Dabei fungiert die dauerhaft mit Strom versorgte Steckdose natürlich auch als Repeater für weitere entfernte Geräte. Zeitpläne und Automationen sind ebenso möglich wie die Energiemessung. Aktuell könnt ihr den Stromverbrauch auf dem iPhone über die Eve-App ablesen, im Herbst dürften diese Features von Apple direkt in die Home-App integriert werden.

Günstige Alternative zum einfachen Nachrüsten

Solltet ihr nicht gleich einen Elektriker rufen wollen, um eine Außensteckdose smart zu machen, dann ist der Compact Outdoor Plug von Ledvance vielleicht eine Alternative. Die Zigbee-Version hat mir in Verbindung mit Philips Hue bereits sehr gut gefallen und mittlerweile gibt es auch eine Matter-Variante. Im Gegensatz zur Eve Energy Outdoor funkt diese nicht via Thread, sondern klassisch per WLAN. Ob das nun für euch ein Vor- oder Nachteil ist, müsst ihr selbst entscheiden – es ist ein anderer Weg.

Natürlich sieht der Zwischenstecker von Ledvance nicht annähernd so hochwertig aus, wie die neue Lösung von Eve Systems. Dafür ist der Pries mit 19,99 Euro aber auch bedeutend günstiger.

