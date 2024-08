Procreate: Klare Absage an generative KI

Procreate, das Unternehmen das die beliebten Zeichen- und Animations-Apps Procreate (Download-Link) und Procreate Dreams (Download-Link) anbietet, hat der Integration von KI in seine Software eine klare Absage erteilt. Auf seiner Webseite teilte das Unternehmen mit, dass es den Pfad, auf dem sich generative KI befinde, als falsch erachte. Es erklärt: „Keine generative KI“ für Procreate.

„Kreativität wird gemacht, nicht generiert“ heißt es im Untertitel der kurzen Erklärung auf der Webseite von Procreate. Etwas ausführlicher erklärt das Unternehmen:

„Generative KI raubt den Dingen die Menschlichkeit. Die Technologie, die auf einem Fundament des Diebstahls aufbaut, steuert uns in eine unfruchtbare Zukunft. Wir halten maschinelles Lernen für eine überzeugende Technologie mit vielen Vorzügen, aber der Weg, den die generative KI einschlägt, ist für uns falsch. Wir sind wegen der Menschen hier. Wir sind nicht auf der Jagd nach einer Technologie, die eine moralische Bedrohung für unser größtes Juwel darstellt: die menschliche Kreativität. In diesem technologischen Rausch könnten wir deshalb eine Ausnahme sein oder Gefahr laufen, zurückgelassen zu werden. Aber wir sehen diesen weniger befahrenen Weg als den aufregenderen und fruchtbareren für unsere Gemeinschaft an.“

In einem kurzen Video, das Procreate auf X veröffentlicht hat, erklärt Procreate-CEO James Cuda: „Ich hasse KI wirklich sehr. Mir gefällt nicht, was mit der Branche geschieht und mir gefällt nicht was (KI) mit den Künstlern macht.“ Er verspricht: „Wir werden generative KI nicht in unsere Produkte integrieren!“

Es sieht also ganz danach aus, dass es generative KI somit also zumindest vorerst nicht in die Apps von Procreate schaffen wird. Aus meiner Sicht ist es ein mutiger Schritt von Procreate, sich gegen die Integration von KI in die eigene App-Palette zu stellen. Und ich hoffe für das Unternehmen, dass es noch lange bei seiner Überzeugung bleiben kann. Denn ich sehe es ganz ähnlich: KI hat sicher seine Vorteile, aber Kreativität lässt sich eben nicht generieren. Sicherlich kann KI als Inspiration oder Ideengeber agieren, aber echte Kunstwerke entstehen meiner Meinung nach durch Menschenhand.