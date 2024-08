Apple Sports: Immer noch nicht in Deutschland verfügbar

Im April hat Apple eine neue Sport-App in den App Store gebracht, die der Einfachheit halber auf den Namen Apple Sports hört. Sogar die Bundesliga ist mit dabei, allerdings gibt es dabei ein kleines Problem: Die App ist nur im amerikanischen App Store erhältlich. Ohne Umwege könnt ihr sie hier in Deutschland also nicht auf eurem iPhone installieren.

Seit dem Frühjahr wird die Anwendung von Apple regelmäßig gepflegt und mit neuen Inhalten versorgt. Erst in dieser Woche ist mit der NFL eine weitere wichtige amerikanische Sportliga hinzugefügt worden, pünktlich zum Saisonstart. Auch College Football ist wieder mit dabei. Zudem lässt uns Apple wissen: „Mit der neuen Registerkarte ‚Statistiken‘ auf den Spieleseiten findest du jetzt alle Mannschaftsstatistiken, Spielstände und Aufstellungen an einem Ort.“

Etwas überraschend dagegen: Bisher scheint es auch noch keine Live Aktivitäten zu geben, ich warte ja immer noch auf eine App, die mir auf dem Sperrbildschirm nicht nur den aktuellen Spielstand mitteilt, sondern auch die letzten Spielereignisse präsentiert. Da scheint es auch im Sommer 2024 noch keine passende App zu geben.

FotMob bleibt mein Favorit für die Bundesliga

Was die Bundesliga angeht, setze ich auch in dieser Saison auf FotMob. Die App hat vielleicht nicht den schnellsten Live-Ticker, gefällt mir aber insgesamt so gut, dass sich sogar den Werbefrei-Kauf für jährliche 9,99 Euro getätigt habe.