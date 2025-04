Meta: Neue KI-Modelle der Llama 4-Familie veröffentlicht

Der Konzern von Mark Zuckerberg, Meta, hat eine neue Familie von KI-Modellen veröffentlicht: Llama 4. Insgesamt tummeln sich unter diesem Familiennamen drei Modelle, Llama 4 Behemoth, Llama 4 Maverick, und Llama 4 Scout. Laut Aussage von Meta in einem umfassenden Blogbeitrag zu den neuen KI-Modellen heißt es, die Modelle seien mit „großen Mengen an unbeschrifteten Text-, Bild- und Videodaten“ trainiert worden, um ihnen ein „umfassendes visuelles Verständnis“ zu vermitteln.

Wie TechCrunch zum Release der Llama 4-Modelle berichtet, habe der Erfolg des chinesischen KI-Labors DeepSeek dazu geführt, dass Meta die eigene Arbeit an den KI-Modellen auf Hochtouren gebracht. Die offenen Modelle von DeepSeek sollen „gleich gut oder besser als Metas bisheriges Flaggschiff Llama“ sein. Meta habe versucht zu entschlüsseln, „wie DeepSeek die Kosten für den Betrieb und die Bereitstellung von Modellen wie R1 und V3 senken konnte“, so TechCrunch.

Die neuen Modelle Scout und Maverick sind sowohl auf der Website auf llama.com, als auch bei Metas Partnern, darunter die KI-Entwicklungsplattform Hugging Face, frei verfügbar. Behemoth wird gegenwärtig noch trainiert und kann lediglich in einem Preview begutachtet werden. Laut Angaben von Meta kann Meta AI, der KI-gestützte Assistent für Apps wie WhatsApp, Messenger und Instagram, über eine Aktualisierung nun auch mit Llama 4 in 40 Ländern weltweit verwendet werden. Zu beachten gilt es, dass multimodale Funktionen vorerst auf die USA in englischer Sprache beschränkt sind.

Das sagt Meta zu den drei neuen KI-Modellen::

„Llama 4 Scout, ein Modell mit 17 Milliarden aktiven Parametern und 16 Experts, ist das weltweit beste multimodale Modell seiner Klasse. Es ist leistungsfähiger als alle Llama-Modelle der vorherigen Generation und passt in eine einzige NVIDIA H100 GPU. Darüber hinaus bietet Llama 4 Scout ein branchenführendes Kontextfenster von 10M und liefert bessere Ergebnisse als Gemma 3, Gemini 2.0 Flash-Lite und Mistral 3.1 in einer Vielzahl von Benchmarks. Llama 4 Maverick, ein Modell mit 17 Milliarden aktiven Parametern und 128 Experts, ist das beste multimodale Modell seiner Klasse und übertrifft GPT-4o und Gemini 2.0 Flash in einem breiten Spektrum von Benchmarks, während es vergleichbare Ergebnisse wie das neue DeepSeek v3 beim Reasoning und Coding erzielt – bei weniger als der Hälfte der aktiven Parameter. Llama 4 Maverick bietet ein klassenbestes Preis-Leistungs-Verhältnis, wobei eine experimentelle Chat-Version einen ELO-Wert von 1417 auf LMArena erzielt. Diese Modelle sind unsere bisher besten, dank der Destillation von Llama 4 Behemoth, einem Modell mit 288 Milliarden aktiven Parametern und 16 Experten, das unser bisher leistungsstärkstes Modell ist und zu den intelligentesten LLMs der Welt gehört. Llama 4 Behemoth übertrifft GPT-4.5, Claude Sonnet 3.7 und Gemini 2.0 Pro bei mehreren STEM-Benchmarks. Llama 4 Behemoth befindet sich noch im Training, und wir freuen uns darauf, weitere Details zu veröffentlichen, während es sich noch in der Entwicklung befindet.“

Wie TechCrunch berichtet, könnten einige Entwickler und Entwicklerinnen jedoch Probleme mit der Llama 4-Lizenz bekommen: User und Unternehmen, die ihren Wohn- oder Geschäftssitz in der EU haben, sei die Verwendung oder Verbreitung der Modelle untersagt. Dies sei möglicherweise auf die Anforderungen des Digital Markets Acts und weitere Datenschutzgesetze der EU zurückzuführen, vermutet TechCrunch. Auch müssen Firmen mit mehr als 700 Millionen monatlich aktiven Nutzern und Nutzerinnen wie bei früheren Llama-Versionen eine spezielle Lizenz bei Meta beantragen. Der Konzern könne diese „nach eigenem Ermessen gewähren oder verweigern“.

Grundsätzlich gibt sich Meta in der Dokumentation zu den neuen Llama 4-KI-Modellen mehr als nur zuversichtlich und beschreibt die Veröffentlichung der KI-Modelle wenig bescheiden als „Beginn einer neuen Ära für das Llama-Ökosystem“, und „Dies ist erst der Anfang für die Llama 4-Kollektion“. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Llama 4-Modelle in der freien Wildbahn im Vergleich zu anderen KI-Modellen schlagen werden.