Bundesliga-Highlights direkt nach Abpfiff für 1,66 Euro pro Monat

Heute Abend ist es wieder soweit – die Bundesliga startet in die neue Saison. Und das mit einem echten Kracher, einem Derby, mit dem deutschen Meister. Nein, nicht die Bayern spielen gegen 1860, stattdessen empfängt die Borussia aus Mönchengladbach den aktuellen Titelträger Bayer Leverkusen. Eine kleine Randnotiz: Wer hat zuletzt in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen gewonnen? Es war natürlich der grandiose VfL aus Bochum.

Das Spiel heute Abend könnt ihr im Free-TV auf SAT.1 sehen, danach geht es nur noch mit Pay-TV weiter. DAZN und Sky sind auch in diesem Jahr noch parallel notwendig, um alle Spiele live sehen zu können. Das ist mir ehrlicherweise zu teuer und so viel Zeit habe ich auch gar nicht. Stattdessen stelle ich mir an den Spieltagen meine eigene kleine Sportschau mit den Highlight-Videos aus der ersten und zweiten Liga zusammen.

Die Bundesliga-Highlights laufen auch diese Saison weiter bei BildPlus

Dafür liegen die Rechte in der anstehenden (oder im Fall der zweiten Liga bereits laufenden Saison) auch in 2024/25 beim Axel Springer Verlag, sprich der Bild-Zeitung. Abrufen könnt ihr die Videos mit BildPlus, das aktuell wieder im Angebot erhältlich ist. Statt 79,99 Euro pro Jahr zahlt ihr derzeit nur 19,99 Euro (zum Angebot). Das entspricht 1,66 Euro pro Monat oder 0,59 Euro pro Spieltag.

Da kann man aus meiner Sicht selbst dann nicht meckern, wenn man das BildPlus-Abo nur nutzt, um die Bundesliga-Highlights anzuschauen. Die Zusammenfassungen der Spiele sind bereits kurz nach Abpfiff verfügbar und rund 4-6 Minuten lang. Anders als in der Sportschau gibt es hier auch keine Werbung und ihr könnt euch eure persönlichen Rosinen herauspicken. Ich mache das Zeit Jahren und bin damit echt zufrieden.

Falls ihr gar nichts bezahlen und auch nicht stundenlang vor der Glotze möchtet, nur um die gewünschte Zusammenfassung su der Bundesliga zu sehen, dann müsst ihr weiterhin bis Montag warten. Dann nämlich werden auf den YouTube-Kanälen von ARD, ZDF und Sport1 die Highlights der 1. und 2. Bundesliga kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Highlights der 3. Liga seht ihr übrigens auch auf YouTube, zum Beispiel auf dem Kanal von DAZN oder Magenta Sport.

Bundesliga-Highlights bei BildPlus 79,99 EUR 19,99 EUR zum Angebot