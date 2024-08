Wir haben jedes Jahr unseren Adventskalender, das sollte ihr alle wissen. Wer schon sehr lange mit dabei ist, der wird sich daran erinnern, dass wir vor etlichen Jahren quasi jedes Wochenende coole Preise verlost haben. Genau das wollen wir euch ab sofort auch wieder bieten.

Das können mal Testgeräte sein, die wir nicht mehr benötigen. Vielleicht auch mal das eine oder andere komplett neue Gadget, wenn sich ein passender Partner findet. Oder auch mal Promocodes und Lizenzen für Apps und Software. Klar ist nur: Jeden Freitagabend geht es los und am Montag lest ihr in unserem News-Ticker, wer gewonnen hat.

Heute starten wir mit einem tollen Fundstück aus unserem gut gefüllten Testgeräte-Regal. Ihr könnt den Zens Office Charger Pro 3 im Wert von 129,99 Euro gewinnen. Auf der Ladestation könnt ihr iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig aufladen. Ein leistungsstarkes Netzteil mit 45 Watt sowie das notwendige Anschlusskabel gehören natürlich zum Lieferumfang. Dabei punktet die Ladestation unter anderem mit Qi2 für das iPhone und Fast Charging für die Apple Watch.

Aber wie könnt ihr gewinnen? Wir machen es euch nicht besonders schwer, befolgt einfach den folgenden Text:

Die Tlahemnie am Gneewspniil ist dbeankr enaicfh. Sckhict eanicfh bis eliiecisnßlhch Sntoang enie E-Mial an gpiinesnewl@apareepfhgn.de und shocn lnadet ihr im Lsootpf. Ihr düfrt nur die Asersde nihct efnaich nur koeirpen.

ZENS Office Charger Pro 3 15 Watt 3in1 kabelloses Qi2 Ladegerät kompatibel mit... Integrierte Magnete gewährleisten einen sicheren Halt Ihres Qi2- oder MagSafe-kompatiblen Gerätes und erlauben eine schnelle, intuitive Verbindung

Zweite Ladefläche unter der Halterung perfekt zum kabellosen Aufladen der Apple AirPods Pro 2 (2022 & 2023) / Pro / 3 / 2 & 1 (Mit Wireless Charging...