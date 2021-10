Eero, Echo und Kindle: Die Highlights der aktuellen Amazon-Aktion

Amazon hat derzeit mal wieder seine hauseigene Hardware reduziert. Das ist ein passender Anlass für alle, die nicht mehr bis Ende Oktober auf die sicherlich stattfindende Cyber Monday Woche warten möchten, sondern jetzt zuschlagen wollen. Alle Angebote könnt ihr auf dieser Seite finden, wir möchten euch in diesem Artikel unsere Highlights vorstellen.

Eero Pro sorgt für schnelles WLAN im ganzen Haus

Erst vor ein paar Wochen ist die neueste Generation des Eero Pro mit WiFi 6 auf den Markt gekommen. Es ist noch schneller und noch besser, nach einem ersten Test bin ich mir aber schon fast sicher, dass auch die Variante ohne WiFi 6 für die meisten Nutzer mehr als ausreichend ist. Und hier könnt ihr jetzt so günstig zuschlagen wir noch nie zuvor: Das empfehlenswerte 3er-Set, mit dem ich bisher mein Haus mit drei Stockwerken versorgt habe, gibt es derzeit für nur 265 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung lag ehemals bei 469 Euro.

Kindle Paperwhite macht in der alten Generation auch noch Spaß

Auch vom Kindle Paperwhite erscheint demnächst eine neue Version, ab Ende Oktober geht es los. Der „Vorgänger“ wird aber ganz sicher nicht schlecht und ist aktuell günstiger zu haben. Das Einsteiger-Modell gibt es derzeit für 84,99 Euro. Zwar ist das Display etwas kleiner und nicht ganz so gut beleuchtet, dafür zahlt man aber auch 45 Euro weniger als für die neue Generation. Und schlecht ist der erfolgreiche Kindle sicherlich nicht.

Diese zwei Echos haben auch wir im Einsatz

Nachdem er in den September-Angeboten nicht reduziert war, könnt ihr den Echo Dot mit Uhr jetzt günstiger kaufen. Statt 69,99 Euro kostet er nur noch 44,99 Euro. Ich habe genau dieses Modell bei mir in der Küche im Einsatz und steuere damit einen Sonos Five, der keine eigenen Mikrofone für eine Sprachsteuerung besitzt. Netter Nebeneffekt: Dank der kleinen Uhr weiß man immer, wie spät es ist und wie lange Timer noch laufen.

Ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat meiner Meinung nach der Echo Show 8 der 1. Generation, der auch bei uns im Büro noch ein Werk verrichtet. Auf dem Display können zahlreiche Infos angezeigt werden und die Lautsprecher sind so gut, dass man nebenbei auch mal ein wenig Musik laufen lassen kann. Verzichten muss man auf eine etwas bessere Kamera und adaptive Farbanpassung für das Display. Dafür zahlt man aktuell auch deutlich weniger als für die aktuelle Generation, der „alte“ Echo Show 8 kostet derzeit nur 64,99 Euro.