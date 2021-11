HomePod mini kostet bei MediaMarkt aktuell nur 84 Euro

Bei MediaMarkt gibt es aktuell nicht nur Singles Day-Rabatte, ab heute ist auch eine neue Apple Week gestartet. Klickt euch gerne auf diese Sonderseite für alle Apple-Rabatte. Mein persönliches Highlight: Der HomePod mini kostet in Schwarz oder Weiß nur 84 Euro (zum Angebot). Und wer gleich zwei Exemplare kauft, kann noch mehr sparen.

Apple will für den kleinen HomePod mini immer noch 99 Euro haben, im Preisvergleich werden mindestens 93 Euro fällig. Die Lieferung erfolgt bei MediaMarkt am 23. November, eine Abholung im Markt ist in vielen Filialen noch heute möglich.

Noch mehr sparen könnt ihr, wenn ihr gleich zwei HomePod mini kauft. Zusammen liegt ihr dann bei 168 Euro, allerdings könnt ihr ab 100 Euro den 10 Euro Newsletter-Gutschein einlösen. Dann zahlt ihr nur 158 Euro, pro Stück also nur 79 Euro!