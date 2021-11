Amazon Photos 8.0: Neues Design, neue Funktionen & unbegrenzter Speicherplatz

Ihr seid Amazon Prime-Kunde? Dann könnt ihr bei Amazon Photos unbegrenzt viele Fotos in voller Auflösung speichern. Alle anderen Amazon-Kunden und Kundinnen bekommen immerhin 5 GB kostenlos zur Verfügung gestellt. Und nun hat Amazon die zugehörige iOS-App runderneuert: Amazon Photos 8.0 (App Store-Link) liegt zum Download bereit.

Amazon Photos präsentiert sich modern, aufgeräumt und strukturiert. In der Übersicht könnt ihr all eure Fotos einsehen, zudem stehen zahlreiche Filter zur Verfügung: Personen, Orte, Jahre, Monate, Objekte und mehr. Mit einem Klick könnt ihr auch mehrere Filter miteinander kombinieren. Des Weiteren könnt ihr eure Lieblingsbilder auch mit der Familie oder Freunden teilen. Diese könnt ihr dann per SMS, E-Mail oder diverse Messenger versenden.

Weiterhin könnt ihr natürlich einen automatischen Abgleich aktivieren, damit alle bestehenden und neuen Fotos automatisch auch bei Amazon Photos hochgeladen werden. Zudem könnt ihr aber auch manuell wählen, welche Fotos bei Amazon gespeichert werden sollen.

Falls ihr Prime-Kunde seid und euer iCloud-Speicherplatz für all eure Fotos knapp wird, könnt ihr auch Amazon Photos nutzen. Optional könnt ihr Amazon Photos auch als Backup einrichten. Die App ist 282,5 MB groß, mit iPhone und iPad kompatibel und setzt mindestens iOS 13 voraus.