Galaga Wars+: Apple Arcade veröffentlicht Premium-Version des Klassikers

Galaga Wars (App Store-Link) gibt es schon seit einiger Zeit im deutschen App Store zu kaufen, allerdings als Freemium-Version inklusive einiger In-App-Käufe. Apple Arcade, das Spiele-Abo von Apple, hat nun eine Premium-Variante namens Galaga Wars+ (App Store-Link) für die eigene Spiele-Sammlung veröffentlicht, die ab sofort im deutschen App Store zum Download bereit steht.

Galaga Wars+ wird im App Store als „klassischer Weltraumshooter“ beschrieben. Das Arcade-Game folgt dem Genre der Shoot-Em-Ups im Stile von Space Invaders und wartet mit zahlreichen Raumschiffen, Upgrades, Boss-Gegnern und Belohnungen auf. Vom Entwicklerteam von Bandai Namco heißt es zu Galaga Wars*:

„Die Galaxie steht auf dem Spiel. Starte die Triebwerke und zerstöre endlose Wellen an Aliens in einem Hagel von Laserexplosionen und qualmenden Raketen! Galaga Wars+ ist der klassische Arcade-Shooter für Apple Arcade. Mit atemberaubender Grafik und einfacher Touchscreen-Steuerung ist Galaga Wars+ eine aufregende Reise in die Vergangenheit für alle nostalgischen Spieler und eine Riesenspaß für alle.“