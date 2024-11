Lumos Nyxel: Neuer smarter Fahrradhelm mit Sturzerkennung jetzt bei Kickstarter

Die Tage werden kürzer, es wird schneller dunkel, die Sicht auf den Straßen schlechter. Gerade Radfahrer sind daher allerhand Gefahren ausgesetzt, da sie trotz eingeschaltetem Licht am Fahrrad nur schlecht gesehen werden. Für zusätzliche Sicherheit auf dem Zweirad sorgen die Helme von Lumos: Das US-Unternehmen stellt seit einiger Zeit smarte Fahrradhelme mit zusätzlicher Beleuchtung, Abbiegehinweisen und Bremslichtern her.

Lumos Nyxel auf Kickstarter entdecken

Auch wir haben in der Vergangenheit bereits einige der Lumos-Produkte hier bei uns im Blog vorgestellt, darunter den Lumos Matrix und Lumos Kickstart. Auch ich bin immer noch sehr zufrieden mit meinem schwarzen Lumos Kickstart, der seit mehreren Jahren bei jeder Fahrt mit dem Rad zum Einsatz kommt und vor allem bei Fahrten im Dunklen zusätzliche Sicherheit bietet.

Nun hat Lumos einen weiteren intelligenten Fahrradhelm beim Crowdfunding-Portal Kickstarter vorgestellt, den Lumos Nyxel. Der als „Urban Helmet“ bezeichnete Fahrradhelm erinnert form- und designtechnisch an klassische Skaterhelme und wird in den drei Größen S (52-56 cm), M (55-59 cm) und L (58-63 cm), in den Farben Schwarz und Weiß, sowie in einer Standard- und einer E-Bike-Version inklusive transparentem Visier zur Verfügung stehen. Optional kann der Lumos Nyxel auch mit einer Quin-Sturzerkennung und verbesserter Sicherheit per MIPS-System bestellt werden.

Der Lumos Nyxel verfügt dank ins Helmdesign integrierter Front- und Rücklichter über eine 360 Grad-Sichtbarkeit auf der Straße und kommt nicht nur mit einem intelligenten Bremslicht daher, sondern auch mit Blinklichtern für das Vorder- und Rücklicht. „Zeige allen um dir herum klar und deutlich deine Absichten an“, heißt es von Lumos. „Verringere das Risiko von Unfällen, indem du deine Bewegungen vorhersehbar machst.“ Aufgeladen wird der smarte Helm über einen simplen USB-C-Anschluss auf der Rückseite.

Quin-Chip und MIPS-Technologie für zusätzliche Sicherheit

Der eingebaute Quin-Chip (optional zubuchbar) misst Bewegung und Kraft in 3 Dimensionen mit einer sehr hohen Frequenz von 1.000 Mal pro Sekunde. Seine urheberrechtlich geschützten Algorithmen stellen sicher, dass Hilfe nur dann gerufen wird, wenn sie benötigt wird. Bei einem Crash werden die Notfall-Kontakte inklusive der aktuellen Position über das iPhone kontaktiert, zudem gibt es detaillierte Aufpralldaten, die zeigen, wo, wie stark und wie lange der Helm getroffen wurde. Die Daten können nach einem Sturz dann auch dem Rettungsdienst oder den behandelnden Ärzte- und Physiotherapie-Teams zugeführt werden.

Auch die schon länger in vielen Fahrradhelmen integrierte MIPS-Technologie kann optional beim Lumos Nyxel mitgebucht werden: MIPS reduziert die Rotationskräfte bei schrägen Stößen und hilft, Gehirnverletzungen zu vermeiden. Für weiteren Komfort sorgen verstellbare Riemen und ein rückseitiges Anpassungssystem, das die Enge des Helms über ein Rädchen justiert.

Der Lumos Nyxel wird zum Start in den beiden Farbvarianten Schwarz und Weiß erhältlich sein, zudem können Personen, die die Kickstarter-Kampagne unterstützen, über weitere Farben und Designs abstimmen, darunter auch Helmfarben in Silber, Neongrün, Gelb, Rosa und Kobaltblau. Aktuell kann der Lumos Nyxel noch in einem Super Early Bird-Special für 99 USD (ca. 91 Euro) unterstützt werden. Wer die MIPS-Technologie integriert haben möchte, zahlt 129 USD (ca. 119 Euro), inklusive Quin und MIPS kostet der Helm 139 USD (ca. 128 Euro). Auch weitere Ausführungen, beispielsweise mit E-Bike-Visier, sind vorhanden. Die Auslieferung soll ab Mai 2025 erfolgen.