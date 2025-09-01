Die Apple Magic Mouse (Amazon-Link) spaltet seit Jahren die Apple-Community: Die einen lieben das minimalistische Design und die Multi-Touch-Oberfläche – die anderen können nur den Kopf schütteln, wenn sie den Ladeanschluss an der Unterseite sehen. Die die Magic Mouse gerade für 65 Euro bei Amazon im Angebot ist, werfen wir noch einmal einen genauen Blick auf die Mac-Maus.

Design: Apple-typisch elegant

Optisch ist die Magic Mouse ein echter Hingucker. Sie besteht aus einem durchgehenden, nahtlosen Gehäuse mit glatter Glasoberfläche. Kein Scrollrad, keine sichtbaren Tasten, nur ein glänzendes Stück Technik, das perfekt zu MacBooks, iMacs und dem Apple-Ökosystem passt.

Aber genau dieses Design ist auch der Knackpunkt: Wer eine ergonomisch geformte Maus für stundenlange Arbeit sucht, wird mit der Magic Mouse nicht glücklich. Sie ist flach, leicht und eher für kurze Sessions gemacht.

Intuitive Steuerung mit Touch und Gesten

Das Highlight der Magic Mouse ist die Multi-Touch-Oberfläche. Statt eines klassischen Scrollrads oder mehreren Tasten nutzt du einfache Wischgesten:

Mit einem Finger scrollen : Horizontal und vertikal

: Horizontal und vertikal Mit zwei Fingern wischen : Zum Beispiel fürs Blättern in Safari oder zwischen Apps

: Zum Beispiel fürs Blättern in Safari oder zwischen Apps Tippen statt Klicken: Die gesamte Oberfläche ist klickbar

Wer schon mit Trackpad-Gesten auf dem Mac arbeitet, wird sich schnell zuhause fühlen. Die Integration ins macOS ist nahtlos und viele Gesten lassen sich individuell anpassen.

Akkulaufzeit & Laden: Der wohl größte Kritikpunkt

Die Magic Mouse hält mit einer Akkuladung bis zu 4 Wochen durch – was sehr ordentlich ist. Doch das Aufladen ist … sagen wir mal: „besonders“. Der Anschluss befindet sich auf der Unterseite der Maus. Bedeutet: Während des Ladens kann man sie nicht benutzen.

Apple selbst verteidigt das Design mit dem Argument, dass man „ein paar Minuten Laden für mehrere Stunden Nutzung“ in Kauf nehmen könne. In der Praxis reicht ein kurzer Lade-Boost oft tatsächlich für den Tag. Trotzdem bleibt die Platzierung unpraktisch und sorgt regelmäßig für Spott im Netz.

Für wen lohnt sich die Apple Magic Mouse?

Ideal für dich, wenn:

du Wert auf Design legst und Apple-Ästhetik liebst

du die Gestensteuerung magst

du eine kompakte, stylische Maus für gelegentliche Nutzung suchst

Weniger geeignet, wenn:

du viel mit der Maus arbeitest

dir Ergonomie wichtig ist

du dich über umständliches Laden schnell aufregst

Fazit: Schöne Maus mit kleinen Macken

Die Apple Magic Mouse ist ein Design-Statement. Sie sieht fantastisch aus, integriert sich nahtlos in macOS und bietet mit ihrer Touch-Oberfläche spannende Möglichkeiten. Doch wer viel am Rechner sitzt oder ergonomisch arbeiten möchte, wird mit ihr vermutlich nicht dauerhaft glücklich.

Für Fans des Apple-Ökosystems, Gelegenheitsnutzer oder alle, die Wert auf Ästhetik legen, ist sie aber definitiv eine Überlegung wert – trotz des fragwürdigen Ladeanschlusses.

