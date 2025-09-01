iPhone 17: Auch in Deutschland ohne SIM-Karten-Slot

Die klassische SIM-Karte, wie wir sie jahrelang gekannt haben, steht mehr und mehr auf dem Abstellgleis. Immer mehr Mobilfunkanbieter setzen mittlerweile auf sogenannte eSIMs, die keine physische Plastikkarte mehr beinhalten, sondern als digitaler Mobilfunktarif auf dem iPhone vorliegen. Apple unterstützt bereits seit einigen iPhone-Generationen eSIMs.

Wie nun der Apple-Blog MacRumors in einem neuen Artikel berichtet, soll die neue iPhone 17-Generation, die am 9. September dieses Jahres vorgestellt werden wird, in noch weniger Ländern mit einem Slot für physische SIM-Karten ausgestattet werden. Bei MacRumors heißt es dazu:

„Insbesondere hat eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle MacRumors mitgeteilt, dass Mitarbeiter im Einzelhandel bei autorisierten Apple-Händlern in der EU bis Freitag, den 5. September, eine Schulung zu iPhones mit eSIM-Unterstützung absolvieren müssen. Die EU umfasst 27 Länder, darunter Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und die Niederlande.“

Laut MacRumors seien die Schulungsinformationen in der SEED-App von Apple verfügbar, die von Angestellten in Apple Stores und autorisierten Apple-Händlern weltweit genutzt werde. Es sei daher durchaus möglich, dass der Kurs zum Thema eSIM über die EU hinausgehe. In den USA verzichtet Apple bereits seit der iPhone 14-Generation auf einen SIM-Karten-Slot, und setzt stattdessen allein auf die eSIM-Technologie.

The Information bereits im vergangenen Jahr mit ersten Hinweisen

Bereits im November des vergangenen Jahres hatte das Tech-Magazin The Information berichtet, dass Apple in diesem Jahr in mehreren Ländern nur auf eine eSIM setzen werde. „Im nächsten Jahr plant Apple jedoch laut einer Person mit direktem Wissen über die Angelegenheit, physische SIM-Karten in weiteren Ländern abzuschaffen“, hieß es damals im entsprechenden Artikel.

Bei der Einführung der eSIM-Funktion mit dem iPhone 14 im Jahr 2022 bewarb Apple das Feature mit gestiegener Sicherheit: eSIMs sollen sicherer als physische SIM-Karten sein, da sie sich im Falle eines Diebstahls oder Verlusts nicht vom iPhone entfernen lassen. Zudem kann man mit einer eSIM bis zu acht verschiedene Tarife auf einem iPhone verwalten, was insbesondere bei Reisen ins Ausland deutlich praktischer ist, als für jeden Auslands-Provider eine eigene SIM-Karte mitführen zu müssen. In einem Support-Dokument von Apple lässt sich nachlesen, welche Provider eSIMs unterstützen.