Der chinesische Smartphone- und Unterhaltungselektronik-Hersteller Xiaomi sorgte in Indien in den vergangenen Monaten mit einer Werbekampagne für Aufsehen, in der das Unternehmen seine eigenen Produkte direkt mit denen der Konkurrenz verglich. Apple und Samsung haben nun eine Unterlassungserklärung an Xiaomi geschickt und das Unternehmen aufgefordert, diese Form der Werbung zu unterlassen. Die Anzeigen seien „herabwürdigend“ und man werde rechtliche Schritte einleiten, wenn Xiaomi weiter auf diese Art werbe.

In den Anzeigen, die in Printmedien und in Social Media platziert wurden, hat sich Xiaomi über die Konkurrenz lustig gemacht. So wünschte Xiaomi etwa in einer ganzseitigen Printanzeige, die im April veröffentlicht wurde, allen einen „Happy April Fools Day“, die glaubten, dass die Kameras des iPhone 16 Pro Max mit denen des kürzlich vorgestellten Xiaomi 15 Ultra mithalten könnten.

Einen Monat zuvor wurde die gleiche iPhone-Kamera in einer Anzeige als „niedlich“ bezeichnet und die Frage aufgeworfen, ob diese Kamera „wirklich die beste“ sei. Daneben stelle Xiaomi dann ein Bild seines eigenen 15 Ultra und lobte die bessere Kamera-Ausstattung und den günstigeren Preis. Auch gegen Samsung hat das Unternehmen eine ähnliche Kampagne gefahren.

Sowohl Apple als auch Samsung gehen nun gegen Xiaomi vor. Sie sind der Meinung, dass der Ton, den Xiaomi in der Kampagne gewählt habe, über einen fairen Wettbewerb hinausgehe und die Marktführer in einem negativen Licht darstelle. In Indien dürfen zwar Werbungen geschaltet werden, die Vergleiche zur Konkurrenz enthalten, doch ließe sich rechtlich dagegen vorgehen, wenn der Ton als „spöttisch“ beschrieben werden kann.

Umkämpfter Markt in Indien

In Indien ist der Smartphone-Markt mittlerweile stark umkämpft. Dass Apple und Samsung rechtlich gegen die Kampagne von Xiaomi vorgehen wollen, zeigt, wie sehr beide Unternehmen auf den Erhalt ihres guten Rufes in diesem Markt bedacht sind.